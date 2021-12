Doe itens de higiene para pessoas em situação de rua

Esporte Clube Sírio, no Planalto Paulista, encaminha também para Amparo Maternal

O Esporte Clube Sírio, por meio de seu Departamento de Filantropia, o Sírio do Bem, promoverá a “Campanha Maria e José Bonito”, que será direcionada para mulheres e homens em situação de rua ou que são atendidos por entidades parceiras, como hospitais, asilos e orfanatos.

A Campanha Maria e José Bonito começou neste mês de dezembro e encerrará no dia 30 de janeiro de 2022. O Sírio do Bem está arrecadando itens como sabonetes, escovas e pastas de dente, desodorantes, absorventes, lâminas de barbear, kits de maquiagens, bolsas ou nécessaire (em bom estado ou nova). O intuito é ajudar as pessoas que serão atendidas a recuperarem a autoestima, o bem-estar e a beleza.

Uma das entidades que serão atendidas pela campanha é a Associação Amparo Maternal, que abriga mulheres sem local para dar à luz, a partir do sexto mês de gestação até seis meses depois do nascimento do bebê, prestando serviços gratuitos com a maternidade e o alojamento social.

O voluntariado do Sírio do Bem também faz doações de roupas e calçados, para que sejam vendidos no Bazar da Associação Amparo Maternal.

Doações:

Os interessados podem ajudar sendo voluntário ou fazendo uma doação ao Sírio do Bem. Basta entrar em contato com a secretaria do Esporte Clube Sírio ou deixar os produtos no Departamento de Filantropia do Esporte Clube Sírio, que fica localizado na Avenida Indianópolis, 1192 – Planalto Paulista.

Sobre o Clube:

Fundado em 1917 e integrado à vida paulistana, o Esporte Clube Sírio faz parte da elite dos clubes socioculturais e esportivos de São Paulo, oferecendo o que há de mais moderno em matéria de lazer, cultura e esporte para todas as idades e, ao mesmo tempo, promovendo a preservação e a disseminação da cultura, das tradições, dos costumes e da hospitalidade árabes no Brasil.

Site

https://www.sirio.org.br/