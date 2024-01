Doe alimentos e visite o Museu do Ipiranga grátis

Em parceria com o programa Sesc Mesa Brasil, o Museu do Ipiranga está promovendo desde 3 de janeiro a segunda edição do Ação Contra a Fome, que incentiva o público visitante do museu a doar alimentos. Em 2023, foram arrecadadas 95 toneladas de alimentos.

Os visitantes devem levar os alimentos nos dias de acesso gratuito ao museu, às quartas-feiras dos meses de janeiro e fevereiro. Podem ser oferecidos produtos não perecíveis como arroz, feijão, macarrão, óleo, café, leite em pó, sardinha em lata, milho em lata, ervilha em lata, molho de tomate e farinhas.

Os ingressos gratuitos às quartas são limitados e sujeitos à disponibilidade, com distribuição feita a partir das 10h, individualmente, por ordem de chegada e sem agendamento. Como o museu está recebendo uma grande demanda de visitantes neste período de férias escolares, os bilhetes podem esgotar em pouco tempo.

Os alimentos arrecadados serão entregues às instituições sociais de São Paulo cadastradas e beneficiadas pelo programa Sesc Mesa Brasil, como centros para crianças e adolescentes, unidades de acolhimento para pessoas em situação de rua, instituições de convivência para idosos.

O acesso é gratuito para todos os públicos às quartas-feiras (com a arrecadação de alimentos da Ação Contra a Fome), no primeiro domingo de cada mês e nos feriados do aniversário de São Paulo (25/1) e da Independência (7/9).

Para visitar o museu em outros dias, o valor do ingresso é de R$ 30 (inteira), que pode ser comprado online pela plataforma Sympla neste link. Também é possível fazer a compra diretamente na bilheteria, a partir das 9h, com ingressos limitados.