Documentários têm exibição gratuita na Vila Mariana

Começou dia 4 e vai até 14 de abril, a Cinemateca Brasileira recebe a programação do É TUDO VERDADE 2024 – FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTÁRIOS com entrada franca. A programação do festival na Cinemateca contará com a exibição de 40 produções, entre longas, médias e curtas-metragens. Inédito na América Latina, o documentário britânico O Competidor (2023), de Clair Titley, será exibido na sessão de abertura no dia 4 de abril, na Cinemateca Brasileira.

Além da programação de filmes, o festival também realiza a 21ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DO DOCUMENTÁRIO, em parceria com a Cinemateca Brasileira, nos dias 9 e 10 de abril.

A entrada é gratuita, e os ingressos começam a ser distribuídos a uma hora antes de cada sessão.

Além da Cinemateca Brasileira, o festival leva programação de filmes para outros espaços de São Paulo e do Rio de Janeiro. Mais no site www.etudoverdade.com.br.

Conferência

Dentro da programação do É TUDO VERDADE 2024 – FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTÁRIOS, a Cinemateca Brasileira realiza, em parceria com o festival, a CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DO DOCUMENTÁRIO, nos dias 9 e 10 de abril de 2024.

Passado, presente e futuro, do cinema como do mundo por ele espelhado, são inventariados por esta 21ª edição da conferência. Celebram-se o centenário do cineasta e fotógrafo Thomaz Farkas (1924-2011) e o cinquentenário da Revolução dos Cravos, que redemocratizou Portugal. Redescobre-se a pioneira contribuição para o registro audiovisual do Brasil profundo pelas filmagens, na década de 1930, dos antropólogos franceses Dina e Claude Lévi-Strauss, e investiga-se o estado do cinema e do documentário a partir da obra e do olhar do diretor e crítico britânico Mark Cousins, em sua primeira visita ao país.

A entrada é gratuita, com a distribuição de ingressos iniciada uma hora antes do início de cada mesa; painéis são sujeitos à lotação da sala. Será emitido certificado para aqueles que comparecerem em ao menos três aulas (75% de presença).

Serviço:

21ª Conferência Internacional do Documentário

Dias 9 e 10 de abril de 2024

Das 10:00h às 16:30h

Local: Cinemateca Brasileira – Largo Senador Raul Cardoso, 207. Não há estacionamento no local. Estação de metrô mais próxima: Hospital São Paulo – Linha 5 – Lilás. Telefone: (11) 5906-8100. Ingressos gratuitos distribuídos uma hora antes de cada mesa/ Sujeito à lotação da sala.