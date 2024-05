Doações para desabrigados: 24h/dia em terminais de ônibus

Produtos destinados aos desalojados pelas enchentes do Rio Grande do Sul podem ser entregues em pontos estabelecidos pela Prefeitura, espalhados por toda cidade

Quer contribuir com as famílias que perderam tudo nas enchentes no Rio Grade do Sul? Há várias formas e endereços regionais para quem quiser levar suas doações. Vale destacar que as prioridades do momento são alimentos não perecíveis, água mineral, roupas de inverno e cobertores para todos os gêneros e faixas etárias, desde que em bom estado, ração para animais, itens de higiene pessoal e limpeza. A Prefeitura da capital, que já enviou equipes para ajudar nos resgates e atendimentos, estabeleceu pontos de doação espalhados por toda a cidade, para facilitar a vida de quem quer praticar solidariedade.

Os donativos agora podem ser levados até qualquer uma das 23 unidades do Descomplica e também nos terminais de ônibus da SPTrans.

Na região, tem Descomplica nas Subprefeituras de Vila Mariana, Jabaquara e também uma unidade no Cursino (Descomplica Ipiranga). Em nosso site – jornalzonasul.com.br, você pode conferir todos os endereços, com destaque para os da zona sul da capital. A Rede Descomplica atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

E desde quinta, 9/5, a SPTrans começou a receber as doações também em 29 terminais. Nesses locais, podem ser levados água, produtos de higiene e limpeza, que serão enviados ao Rio Grande do Sul. As caixas para a arrecadação disponibilizadas à população estão localizadas nas entradas dos equipamentos públicos e a medida visa a facilitar a ação, já que os terminais participantes da campanha funcionam 24 horas por dia.

Entre eles, estão o Terminal Água Espraiada (Av. Jornalista Roberto Marinho, 700), Terminal João Dias (Av. João Dias, 3589); Terminal Sacomã (Rua Bom Pastor, 3000); Terminal Santo Amaro (Av. Padre José Maria, 400).

Além disso, nos terminais haverá cartazes da campanha com informações aos usuários e mensagem no sistema de som dos empreendimentos estimulando as doações.

As arrecadações serão enviadas ao Fundo Social do Governo do Estado e demais autoridades e entidades locais.

A gestão municipal já havia enviado 150 toneladas de produtos, entre eles 10 mil cestas básicas e 1 tonelada de ração, além de equipes da GCM, botes e veículos para auxiliar no socorro.

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, ao menos 107 pessoas já morreram. Cento e trinta e seis pessoas estão desaparecidas. Pouco mais de 1,47 milhão de pessoas foram afetadas, em 425 municípios atingidosm com ao menos 164.583 desalojadas,

Confira a lista completa de endereços para doação:

Unidades Descomplica – De segunda a sexta, das 8h às 17h

Descomplica São Miguel – R. Dona Ana Flora Pinheiro de Sousa, 76 – São Miguel Paulista

Descomplica Capela do Socorro – R. Cassiano dos Santos, 499 – Rio Bonito

Descomplica Butantã – R. Doutor Ulpiano da Costa Manso, 201 – Jardim Peri-Peri

Descomplica Santana/Tucuruvi – Av. Tucuruvi, 808 – Tucuruvi

Descomplica Cidade Tiradentes – Estrada do Iguatemi, 7001 – Jardim Pedra Branca – dentro do Supermercado Negreiros

Descomplica Ipiranga – R. Breno Ferraz do Amaral, 425 – Ipiranga

Descomplica Campo Limpo – Av. Giovanni Gronchi, 7143 – Vila Andrade

Descomplica Jabaquara – Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314 – Jabaquara

Descomplica São Mateus – Av. Ragueb Chohfi, 1400 – Parque São Lourenço

Descomplica Vila Maria/Vila Guilherme – R. General Mendes n° 111 – Vila Maria

Descomplica Penha – Rua Candapuí, 492 – Vila Marieta

Descomplica Freguesia do Ó/Brasilândia – Av. João Marcelino Branco, 95 – Brasilândia

Descomplica Sapopemba – Avenida Sapopemba, 9.064 – Sapopemba

Descomplica Sé – Rua Álvares Penteado, 49 – Centro Histórico de São Paulo

Descomplica Vila Mariana – Rua José de Magalhães, 500 – Vila Clementino

Descomplica Perus – Rua Ylídio Figueiredo, 349 – Perus

Descomplica Lapa – Rua Guaicurus, 1000 – Água Branca

Descomplica Vila Prudente – Avenida do Oratório, 172 – Jardim Independência

Descomplica Jaçanã – Avenida Luis Stamatis, 300 – Jaçanã

Descomplica Santo Amaro – Praça Floriano Peixoto, 54 – Santo Amaro

Descomplica Cidade Ademar – Avenida Yervant Kissajikian, 416 – Vila Constância;

Descomplica M’Boi Mirim – Avenida Guarapiranga, 1695 – Vila Socorro

Descomplica Mooca – Rua do Hipódromo, 1552 – Mooca

Terminais de ônibus – Diariamente, 24h

Terminal A. E. Carvalho – Av. Imperador, 1.401

Terminal Água Espraiada – Av. Jornalista Roberto Marinho, 700

Terminal Aricanduva – Avenida Airton Pretini, 86 – Penha

Terminal Amaral Gurgel – Rua Dr. Frederico Steidel, 107

Terminal Bandeira – Praça da Bandeira, s/n

Terminal Campo Limpo – Estrada do Campo Limpo, 3465

Terminal Capelinha – Estrada de Itapecerica, 3222

Terminal Cidade Tiradentes – Rua Sara Kubitscheck, 165

Terminal Grajaú – Rua Giovanni Bononcini, 77

Terminal Guarapiranga – Estrada do M’Boi Mirim, 150

Terminal Itaquera 2 – Avenida Dr. Luís Aires, s/n

Terminal Jd. Ângela – Estrada do M’Boi Mirim, 4901

Terminal Jd. Britânia – Avenida Pierre Renoir, 95, Jardim Britânia

Terminal João Dias – Av. João Dias, 3589

Terminal Lapa – Praça Miguel Dell Erba, 50

Terminal Mercado – Av. do Estado, 3350

Terminal Penha – Av. Cangaíba, 31

Terminal Pinheiros – Rua Gilberto Sabino, 130

Terminal Pirituba – Avenida Doutor Felipe Pinel, 60

Terminal Pq. Dom Pedro II – Av. do Exterior, s/nº

Terminal Princesa Isabel – Alameda Glete, 433

Terminal Sacomã – Rua Bom Pastor, 3000

Terminal Santo Amaro – Av. Padre José Maria, 400

Terminal São Miguel – Rua Tarde de Maio, s/nº

Terminal Sapopemba/ Teotônio Vilela – Av. Arquiteto Vilanova Artigas, S/Nº

Terminal Varginha – Av. Paulo Guilguer Reimberg, 247

Terminal Vila Carrão – Avenida Dezenove de Janeiro, 884

Terminal Vila Nova Cachoeirinha – Avenida Inajar de Souza

Terminal Vila Prudente – Av. Professor Luís Ignácio de Anhaia Mello, 1359

