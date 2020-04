Divulgue seu negócio de forma inteligente

Como atingir o seu público? Como ficar conhecido pelos moradores do bairro em que está estabelecido? O Jornal São Paulo Zona Sul está desenvolvendo campanhas publicitárias e de conteúdo editorial – ou seja, reportagens, matérias e artigos – para que empresas da zona sul paulistana possam divulgar seus diferenciais, seu trabalho, mesmo em tempos de quarentena e isolamento social.

Por conta do atual cenário, criamos vários planos de comunicação com baixíssimo custo. A proposta é contribuir para que, de forma solidária e com apoio mútuo, o comércio consiga se reerguer, manter e gerar novos empregos, criar uma rede com parcerias e intercâmbio entre as diferentes empresas da região, dos mais diferentes tipos, serviços e produtos.

Para que os empresários e comerciantes possam conhecer melhor esse trabalho, o primeiro mês é de degustação, com valor simbólico, a partir de R$ 50 por campanha. Há diferentes formatos, possibilidades e conteúdos, por isso há também diferentes valores.

Peça mais detalhes pelo WhatsApp (11) 9 8216-2837

Entenda o programa de apoio ao Comércio Local

O Jornal São Paulo Zona Sul existe desde 1960, produzindo notícias exclusivas sobre vários bairros da zona sul paulistana, com foco na Vila Mariana, Saúde, Cursino e Jabaquara.

Nos últimos anos, tem investido em sua presença digital: site atualizado diariamente, bem como redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook. E vem muito mais por aí.

Tudo, entretanto, mantendo a proposta de envolver e prestar serviço aos moradores dessa região, contribuindo para o desenvolvimento da região. Esse trabalho, que contribui para fomentar a economia local de forma sustentável, é totalmente financiado por publicidade e estratégias de comunicação personalizadas, que são criadas para profissionais liberais, pequenas e médias empresas, comerciantes, lojistas, instituições de ensino, bares e restaurantes… enfim, pelo comércio estabelecido nos bairros.

Vale ressaltar que as pequenas empresas são as principais geradoras de emprego no país, responsáveis por cerca de 60% das vagas formais existentes.

Mas, por conta da crise do coronavírus, muitas delas talvez não sobrevivam ou, se sobreviverem, podem ter cortado vários postos de trabalho, o que comprometerá também a capacidade de consumo pelo inevitável crescimento do desemprego e redução de renda.

Leitores e consumidores podem contribuir

O que os consumidores locais podem fazer para contribuir para manutenção das pequenas empresas? Todos sabem a importância do comércio local para desenvolvimento da região, desenvolvimento de

Aproveite a ocasião para entrar em contato, por telefone, email, whatsapp e tirar suas dúvidas sobre os produtos e serviços oferecidos. Há até mais tempo livre para negociações e esclarecimentos, agora.

Faça planos de consumo, com previsão de gastos e parcelamento para colocar em prática velhos sonhos – desde uma mudança no visual até a compra de um imóvel ou tratamento.

Ao sair para comprar mantimentos e outros itens essenciais, dê preferência ao comércio local.

Solicite frutas, legumes e verduras de quitandas da vizinhança. Em geral, esses locais entregam em casa.

Peça porções e comida em restaurantes e bares das redondezas.

Descubra novos estabelecimentos. O São Paulo Zona Sul vai ajudar nesse processo, indicando comerciantes, profissionais liberais e outros estabelecimentos locais e os serviços e produtos por eles oferecidos, ao longo das próximas semanas.

Contribua também com opiniões. O serviço ou produto foi bom? Elogie, é importante para o empresário entender a aceitação. Houve falhas, o preço estava alto, a qualidade caiu de um pedido para outro? Faça críticas construtivas e dê uma nova chance, negocie bonificações ou descontos.

