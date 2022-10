O que está faltando em seu bairro? E o que está sobrando? Precisa de equipamentos de saúde, cultura, lazer? Mais verde? Comércio? Transporte Público? Os investimentos que a Prefeitura vai fazer em cada região da cidade estão em debate. E a partir da próxima semana, haverá audiências públicas para discussão, região por região. O interessante é que agora a participação popular pode ser virtual, já que todas as plenárias serão transmitidas ao vivo.

Nessa etapa do processo de debates, as audiências são definidas como “Devolutivas” do Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2023 – Orçamento Cidadão. Elas serão regionalizadas por Subprefeitura, com a participação de representantes dos órgãos responsáveis pela avaliação de viabilidade das propostas feitas pelos munícipes.

As atividades vão ocorrer de 10 a 27 de outubro, de forma online, pela plataforma Microsoft Teams, com início às 18h30. Posteriormente, as gravações das audiências serão disponibilizadas no canal da Coordenadoria de Planejamento da Secretaria da Fazenda no site YouTube.

Durante as audiências, os técnicos da Prefeitura vão apresentar os resultados da avaliação de viabilidade das propostas da sociedade civil para o Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2023, priorizadas pelo Conselho Participativo Municipal e eleitas em votação popular no Portal Participe Mais (https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/).

Plano Diretor

Outra forma de debater e participar de mudanças no futuro da cidade é acompanhar o processo de revisão do Plano Diretor e Estratégico.

Cada cidadão pode elaborar quantas propostas quiser; prazo para contribuir vai até 24 de outubro De novo, n ão é preciso sair de casa ou do trabalho para encaminhar à Prefeitura de São Paulo uma proposta para a Revisão Intermediária do Plano Diretor Estratégico (PDE). Pela internet, qualquer munícipe pode dar sua contribuição de ajustes no PDE.

Há dois canais digitais disponíveis. Uma opção é registrar a proposta por meio da Consulta Pública aberta no site participemais.prefeitura.sp.gov.br/legislation/processes/203. O interessado pode escrever um comentário com até 300 caracteres no próprio site, anexar documentos ou, até mesmo, enviar link de vídeo do YouTube.

A outra opção é enviar a contribuição por um formulário eletrônico no site Plano Diretor SP. Neste caso, o munícipe tem a oportunidade de elaborar um comentário com até 600 caracteres e enviar até três arquivos de, no máximo, 10 MB (megabytes) cada um. Acesse o formulário em /bit.ly/3fCOo6w.