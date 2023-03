Dicionário conta história das ruas de SP

A história da cidade de São Paulo é fascinante. Até o final do século XIX, não passava de uma pequena vila, restrita ao que hoje conhecemos como centro antigo e, ainda assim, com uma população que não passava de 20 mil habitantes. Com a imigração de povos europeus e japoneses na primeira metade do século XX, a decadência da cultura cafeeira e outros motivos históricos, a população cresceu numa rapidez impressionante.

Na foto acima, a Avenida Indianópolis, que antigamente era chamada de Avenida Aracy

Nessa trajetória, a pequena vila foi se urbanizando, chácaras aos poucos foram loteadas e ruas e estradinhas de terra se transformaram em grandes avenidas. Que histórias você conhece desse processo de transformação, seja por ter vivido algo, por relatos de antepassados, fotos, ou mesmo por pesquisas?

Sabia que a Prefeitura disponibiliza um “dicionário de ruas”? O Dicionário de Ruas conta as biografias dos homenageados nos nomes de ruas, com informações retiradas de processos administrativos e de referências bibliográficas diversas.

O Dicionário de Ruas

A Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Arquivo Histórico Municipal (AHM), disponibiliza o recurso Dicionário de Ruas, uma ferramenta com informações a respeito do nome oficial dos logradouros públicos da capital. A plataforma é administrada pelo Núcleo de Memória Urbana, do AHM, e está disponível para consulta de todos os internautas em dicionarioderuas.prefeitura.sp.gov.br.

Desde a década de 1930, o Núcleo, antiga Coordenação de Denominação de Logradouros e Próprios Municipais (CDL), tem algumas atribuições para com os órgãos da Administração Pública. Isto é, analisa e emite pareceres sobre as ruas do município.

Ao longo do tempo, a coleta de documentos e publicações oficiais gerou um conjunto de dados, que deu origem ao Dicionário de Ruas.

Além de um sistema informacional, tornou-se uma ferramenta para os paulistanos curiosos sobre os lugares que frequentam.

Lá no início do desenvolvimento da capital paulista, os nomes das ruas eram dados espontaneamente pela própria população local, que levava em conta pontos de referência do trajeto – igrejas, prédios públicos ou a casa de um antigo morador, por exemplo.

“O Dicionário de Ruas torna públicas as informações sobre os nomes das ruas de São Paulo, quando e quem foi homenageado e sempre que possível o porquê”, comenta a Coordenadora do Núcleo de Memória Urbana, Gabriela Almeida da Silva. “É uma plataforma de pesquisa de relevância, pois os nomes das ruas além de cumprir a função de localizar os munícipes, trazem grande parte da história da cidade”.

Com o desenvolvimento econômico e populacional, o governo municipal tomou frente da nomeação, considerando o ordenamento da cidade. Passou, então, a criar normas e regulamentos para a identificação dos endereços dos habitantes e, consequentemente, contribuir para a mobilidade urbana com o emplacamento das ruas e numeração das casas.

Disponível desde 2003, o Dicionário de Ruas oferece não só a história das ruas e placas de São Paulo, mas também uma linha do tempo da legislação referente ao tema, bem como um resumo deste ao longo dos séculos XX e XIX. Além disso, mostra um banco de nomes e uma galeria de imagens históricas de logradouros selecionados do início do século passado, junto aos seus mapas – por exemplo, da cidade de São Paulo e seus subúrbios.

Para acessar a plataforma, clique aqui.