Dicas para escolher presente para os Pais

Muitos dizem ser mais difícil presentear homens, escolher algo que realmente represente todo o carinho que se tem por ele e, ao mesmo tempo, que seja útil. Será mesmo?

O Shopping VM, na Rua Pelotas, aposta que basta um pouquinho de criatividade para garantir o presente ideal para o homem mais especial da família – seu pai!

A primeira dica é pensar no “jeitão” dele. Qual é o estilo do seu pai? Uma figura aventureira, esportiva? Curte pescar? Ou faz o tipo mais jovial, musical, divertido…

Hoje em dia, com a força do home office, pode-se pensar também se o presente ideal não é garantir conforto para quem passa o dia em frente a um computador, no celular…

Depois, faça um planejamento de quanto pretende gastar, levando em conta que a maioria das lojas parcelam as compras e facilitam a escolha de algo legal, útil e durável. Mas se for preciso ficar “só na lembrancinha”, pode apostar, o shopping também tem várias opções.

Passeando pelos corredores, os consumidores vão encontrar opções como chocolates e caixas de bombons, de marcas comuns nas Lojas Americanas ou caprichadas como as diferentes linhas da Cacau Show.

Outra loja bem legal é a Lupo, que tem pijamas, meias, cuecas e várias outras opções de produtos que muitas vezes os papais deixam de comprar.

O pai é vaidoso ou curte um cuidado pessoal? Visite a loja da Natura e escolha um bom perfume ou cosmético.

O Shopping conta com lojas de moda que garantem malhas quentinhas para o inverno, roupas fitness para prática de atividades físicas, camisetas e outras peças de uso cotidiano, roupas mais formais…

Outra opção incrível e que certamente combinará com muitos papais é a loja de artigos de pesca e aventura, para aqueles que amam um contato com a natureza, acampamento, trilhas… Tênis ou sapatos para uso no trabalho? Pode contar que no Shopping VM tem diversidade para escolher.

Uma pedida interessante é investir em um bom óculos escuro para o pai, essencial para proteção especialmente em tempos de sol intenso, ou renovar o de leitura. Na Di Optica tem muitas opções. E por falar em saúde, outra proposta que pode ser interessante é conferir como está a audição, que garante qualidade de vida – dentro do Shopping VM tem a CRA Aparelhos Auditivos.

Para os pais que trabalham em casa, o shopping conta com muitos itens de informática, celulares, eletroeletrônicos e também os acessórios – do mouse à capinha de celular.

Vale destacar que como o VM conta com loja de departamentos, tem até televisão, tablets, notebooks e diversos suprimeentos.

Quem quiser encontrar algo diferente, pode buscar opções nas lojas de decoração de casa, presentes, papelaria… Tem ainda adega, relojoaria, lojas de acessórios como cintos e carteiras…

Aproveite o passeio da compra e curta também a praça de Alimentação do Shopping e o espaço de entretenimento e gamos com as crianças. Tem desde o cafezinho até o restaurante, passando por redes famosas como McDonalds e Casa do Pão de Queijo, com opções para a família toda. Aliás, claro que dá para curtir o próprio Dia dos Pais fazendo uma das refeições por ali. E que tal aproveitar e contratar pra ele uma massagem terapêutica?

Para conhecer todas as lojas e serviços, visite shoppingvm.com.br. Ou siga nas redes sociais: instagram.com/shoppingvm. O Shopping VM fica na R. Pelotas, 83 – Vila Mariana. Informações: (11) 5576-9400. Funciona todos os dias, das 10h às 20h, inclusive feriados.

