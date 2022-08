Dicas infalíveis para gerenciar o financeiro do seu negócio

Sabia que ter uma planilha de orçamento é, sem dúvidas, uma das melhores formas de gerenciar as receitas e despesas do seu negócio.

Nem todo mundo sabe, mas é possível fazer uma gestão financeira eficiente sem tanta dificuldade. E utilizar uma planilha é uma das formas mais simples de começar esse acompanhamento financeiro.

Com o passar do tempo assistimos muitas empresas nascem e acabam por diversos motivos. Mas, se tem uma forma de garantir parte do sucesso do seu novo negócio é ter uma boa organização financeira.

Ou seja, acompanhando de perto as finanças e conhecendo muito bem o orçamento empresarial . Para entender mais sobre essa ferramenta tão importante, continue lendo.

O que é um orçamento empresarial?

Como dissemos, para saber os rumos da vida financeira de um negócio é preciso ter alguns controles e definições.

O orçamento empresarial deve ser um guia de como executar o que foi definido no planejamento financeiro. Essa planilha deve reunir todas as informações financeiras da empresa, bem como as metas de receitas e despesas para chegar nos resultados.

Porque ter um bom controle?

Você deve estar se perguntando se é mesmo tão importante ter uma planilha de orçamento empresarial. E nós podemos garantir que sim.

Isso porque esse documento poderá indicar se a empresa está no caminho certo, e dar uma diagnóstico da saúde financeira do negócio. Ou seja, se você está alcançando os objetivos que definiu no planejamento e se tem novas oportunidades.

Essa é uma ferramenta que facilita a identificação dos problemas financeiros da companhia também. Isso porque, acompanhando o resultado mensal de forma detalhada é possível encontrar onde estão as despesas desnecessárias e em quais áreas é preciso mais investimento para crescer.

5 dicas para fazer sua própria planilha

Agora que você já entendeu o porque ter uma planilha de orçamento empresarial é tão importante, veja o que não pode faltar nesse documento.

Análise das finanças da empresa

Olhar para trás e analisar os resultados financeiros do negócio é o primeiro passo para montar um orçamento empresarial eficiente. Para isso, insira algumas informações separadas por mês.

Faturamento mensal dos últimos anos

Despesas fixas e variáveis

Receitas mensais

Investimentos da empresa

Dívidas em aberto

Lucro mensal

Com esses dados você será capaz de descobrir a média mensal de todos os gastos e receitas da empresa. Só assim será possível entender quanto dinheiro é necessário ganhar por mês para cobrir todos os custos e fazer os investimentos.

2. Defina suas metas

Com essa análise também é possível pensar no futuro da empresa e nos objetivos para os próximos meses.

Essa é a hora de definir metas de faturamento e qual é o máximo de investimento que deverá ser feito para alcançar esses objetivos. Por isso, leve em consideração:

Demanda do mercado e a concorrência: pense no potencial do seu produto ou serviço e se já existem outras empresas oferecendo as mesmas opções

Capacidade produtiva da empresa: análise quanto é produzido com a equipe atual e quanto é preciso contratar para aumentar a produção

Quantidade de matéria-prima necessária: com aumento de produção será preciso mais matéria-prima. Avalie o custo desse crescimento.

3. Classifique todas as entradas e saídas

Para conhecer mais de perto as finanças da sua empresa é essencial entender de onde vem as receitas e quais são os gastos. Por isso, é necessário classificar todas essas informações.

Adicione no seu orçamento e categorize:

Todas as fontes de receita com valores e prazos de recebimentos: adicione todos os clientes e contratos vigentes.

Custos fixos e variáveis: liste os valores e os prazos de pagamentos de todas as despesas. Classifique aquelas que forem fixas (aluguel, conta de luz e internet, salários) e variáveis (comissões por venda, custos de manutenção e gastos imprevistos)

Saber essas informações vai facilitar as tomadas de decisão na hora de reduzir gastos ou procurar novas fontes de receita.

Além disso, entendendo os valores e prazos de pagamentos e recebimento, será possível organizar o fluxo de caixa. E o que pode ajudar você nesse momento é ter sua própria planilha. Caso ainda não tenha uma, fique à vontade para baixar esta planilha de controle financeiro empresarial grátis elaborada por especialistas no assunto.

4. Faça uma projeção para o período

Agora que você já conhece bem as despesas e receitas da sua companhia e definiu os objetivos para o próximo ano, está na hora de construir uma projeção de crescimento para sua empresa.

A projeção deve ser feita de acordo com as ações que serão realizadas para atingir os objetivos da empresa. Ao pensar nessas ações é importante levantar os investimentos que serão feitos para realizá-las.

Por exemplo, um aumento de produção pode requerer contratações extra ou a compra de mais matéria-prima. Isso deve ser levado em consideração ao fazer a projeção de gastos dos próximos meses.

Em relação a receita, pense no quanto a mais será possível vender com o aumento dos investimentos. Então, considere a quantidade de produtos ou serviços a mais que deverá ser vendida e o preço por produto.

5. Mantenha o orçamento em dia

Ainda que a planilha de orçamento empresarial seja um guia para a organização financeira da empresa, é importante pensar no orçamento de forma flexível. Afinal, mudanças podem acontecer com o passar do tempo.

Por isso, é preciso acompanhar de perto para entender se os resultados estão alinhados com a expectativa e ajustar a rota caso necessário.

Um exemplo claro é quando as vendas são muito superiores à meta ou a empresa vende tanto que fica sem estoque. Esse é um sinal que a demanda é ainda maior que o projetado.

Nesse caso, pode haver uma oportunidade de crescer ainda mais, aumentando a produção. Mas, será preciso ajustar o orçamento para atender esse aumento de demanda do mercado.