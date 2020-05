Dia Mundial da Reciclagem é comemorado em 17 de maio

A sociedade moderna descarta muita coisa rapidamente – especialmente embalagens. Essenciais para manter a higiene dos produtos comercializados, elas ao mesmo tempo representam um volume muito grande de resíduos gerado após pouco tempo de uso. Para compensar, é preciso reaproveitá-las ao máximo e, caso não seja possível, encaminhar para a reciclagem através da coleta seletiva.

A reciclagem é tão importante nos dias atuais que existe um Dia Mundial da Reciclagem – 17 de maio, criado para conscientizar a sociedade para os benefícios da redução e reciclagem de resíduos.

A cidade de São Paulo está em processo de universalizar a coleta seletiva, ou seja, em qualquer bairro da cidade haverá o serviço – seja pela coleta domiciliar realizada por caminhões, seja pela disponibilização de contêineres próximos às casas para que o morador leve os recicláveis até lá.

Na zona sul paulistana, a coleta seletiva é realizada pela Ecourbis Ambiental, – confira data e horário em sua rua no site: www.ecourbis.com.br/coleta/index.html.

A Ecourbis também opera a Central Mecanizada de Triagem Carolina Maria de Jesus, em Santo Amaro. Durante a quarentena, a CMT está operando em sua capacidade total, de 250 toneladas diárias, já que houve expressivo aumento do material encaminhado para reciclagem e as cooperativas de catadores da Prefeitura estão com funcionamento suspenso.

Para contribuir com o processo, é preciso tomar alguns cuidados, como lavar plásticos antes da coleta e retirar suas tampas.

Metais (latas de bebidas em geral) devem ser amassados ou prensados. Os papeis podem ser guardados diretamente em sacos plásticos, tomando o cuidado de evitar que se molhem.

Caixas de papelão precisam ser desmontadas ou compactadas para reduzir o volume na hora da coleta.

De acordo com a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb), da prefeitura de São Paulo, durante o período de isolamento social, houve aumento de 25% na coleta seletiva.