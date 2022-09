Dia do Hot Dog: 09/09

Tem dia da pizza, dia do hambúrguer, dia do pão de queijo… Não poderia faltar o Dia do Hot Dog. E para quem curte o cachorro quente, seja na sua versão mais simples ou nas mais caprichadas, há várias possibilidades de curtir o sanduíche aqui pela região.

Para quem quer experimentar as suas variações e fugir da clássica opção feita com salsicha, o SEEN São Paulo destaca sua versão exclusiva com lagosta (foto).

Com ingredientes frescos, além da lagosta, a deliciosa criação contém coleslaw, sunomono de maça verde, kizami spicy, ovas de tobiko e broto mix. Está harmonização, criada pelo chef Olivier da Costa, traz ao paladar uma explosão de sabores. O prato é servido com 2 unidades, pelo valor de R$ 85,00.

Localizado no 23º andar do Tivoli Mofarrej São Paulo, o SEEN São Paulo surpreende com a sua vista panorâmica da capital paulista, oferecendo um clima descontraído e sofisticado para uma experiência completa. No cardápio, o restaurante busca encantar com os sabores criativos e deliciosos que podem ser acompanhados com os icônicos drinks autorais da casa.

O SEEN São Paulo fica na Alameda Santos, 1437 — 23° andar e fucniona de segunda a sábado, das 19h à 01h.

Outra pedida mais tradicional é a Stop Dog, com dois endereços em Moema. Lançada em 1968, a casa também não tem apenas hot dogs, mas outros sanduíches. Na lista dos cachorros quentes, há simples e especial, mas também vegetariano. Deliciosos também são aqueles feitos com salsichas especiais, como o Alemão e o Austríaco. E tem o super hot dog, com direito a duas salsichas, purê de batata, catupiry ou chedar, batata palha e creme de milho.

O Stop Dog fica na Avenida Sabiá, 748.

Bem movimentado também é o Black Dog, perto da estação Santa Cruz do metrô. A casa comprida vive movimentada por fãs de sanduíches bem incrementados. Um fator de atração ali é o fato de os sanduíches serem prensados.Tem diversos tamanhos, pães, recheios e, portanto, preços, para combinar com a fome e o paladar de cada cliente. O Maximus, por exemplo, é um sanduíche enorme e, nos combos (refrigerante e batata frita) é oferecido em duas versões – fome e fomão! Ingredientes: salsicha Hot Dog, purê, milho, vinagrete, curry, maionese, batata palha, parmesão, orégano, cheddar ou requeijão, chilli e peperone.

As pedidas picantes, aliás, são outro destaque da casa. Bem pedido é o Black Dog Tradicional Picante, também nas versões fome e fomão, que leva : salsicha Picante, purê, milho, vinagrete, curry, maionese, batata palha, parmesão, orégano, cheddar ou requeijão. A casa ainda inova com pedidas vegetarianas. O lanche vem com salsicha de Soja, purê, milho, vinagrete, curry, maionese, batata palha, parmesão, orégano, cheddar ou requeijão.

Fica na R. Domingos de Moraes, 2437. E funciona 24 horas, todos os dias!