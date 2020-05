Dia das Mães: Plaza Sul vende por site, WhatsApp e entrega em drive-thru

Houve até comerciantes que tentaram mobilizar autoridades para adiar o Dia das Mães. Segunda data mais movimentada em vendas – perdendo apenas para o Natal – a celebração esse ano será diferente, com comunicação online e homenagens à distância, sem beijos ou abraços…

Mas, quem disse que não dá para fazer uma surpresa para as mães? O Shopping Plaza Sul está fechado e, como se sabe, a quarentena foi estendida em todo o Estado até o final de maio, pelo menos.

A maioria das lojas está com serviço de venda – ou por ecommerce (site) ou por telefone e WhatsApp. Nesse caso, o cliente escolhe o produto, solicita as informações de preço, cor e outros detalhes, encomenda no tamanho desejado e vai buscar no estacionamento G2, onde normalmente funciona o serviço de Valet (subsolo, entrada pela rampa frontal do Plaza Sul). Ali foi montado um esquema de drive-thru, mas sem cobrança de estacionamento. Vale destacar que pelo

WhatsApp muitos trocam fotos dos itens desejados, facilitando a escolha daquele presente que mais combina com sua mãe.

Muitos clientes preferem o sistema de compra pelo drive-thru por conta da rapidez – afinal o dia das mães é já nesse domingo, 10. A retirada acontece de forma super rápida e segura: sem aglomeração, com horário marcado e o pagamento feito em máquinas de cartão disponibilizadas pela equipe do shopping, pela janela do veículo.

Vale também lembrar que muitas lojas da Praça de Alimentação do Shopping, assim como chocolaterias e docerias, estão oferecendo vendas por aplicativos de entrega, também com rapidez.

Isso pode facilitar a entrega de almoços especiais para o fim de semana, sobremesas…

Para saber o esquema de cada loja, basta entrar no site do shopping: plazasulshopping.com.br/compra-online/

O Plaza Sul Shopping fica na Praça Leonor Kaupa, s/n – Jardim da Saúde. Mais informações no site plazasulshopping.com.br.