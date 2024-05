Dia das Mães pede encontro familiar ao redor de mesa

Contar histórias, relembrar festas, trazer novidades, dar boas risadas. Ocasiões como o Dia das Mães se repetem todos os anos, mas são sempre únicas. É aquela oportunidade para se juntar ao redor da mesa e saborear sem pressa pratos que marcaram encontros familiares, que aguçam nossa memória afetiva. “Mas, claro, também é dia de tirar a mamãe da cozinha”, sugere Myrian Marquez, do Restaurante e Pizzaria Chaplin. A casa, que está celebrando 60 anos em 2024, mantém em seu cardápio pratos fartos e clássicos, como o Filé ao Molho Madeira, o Espeto Misto – ideal para ser compartilhado – o Galeto na Brasa, a Lasanha, o Salmão a Belle Meunière, o Filé a Cubana…

E, como dizem as mamães, sogras e esposas, Dia das Mães é todo dia. Nem é preciso esperar o segundo domingo de maio ou mesmo se restringir a essa data para celebrar todo o amor maternal. A diversidade no menu do Chaplin, aliás, contribui para esse desejo de voltar várias vezes.

Uma boa ideia é curtir com calma desde o antepasto com caponata, sardela, azeitonas e pães fresquinhos com manteiga. Depois, nada melhor que chamar uma salada à mesa. A Completa é bem famosa e servida em três tamanhos: P, M, G. Na travessa, estão em perfeita combinação alface, tomate, brócolis, ervilhas, cebola, ovos, cenoura, rabanete, pepino, mozarela, presunto, palmito e azeitona.

Muitos são fãs da Salada Chaplin, em dois tamanhos. Bem equilibrada, reúne alfaces, rúcula, tomate cereja e mozarela de búfala.

Aliás, outra vantagem da casa é que os clientes podem optar em chamar os pratos clássicos completos ou montar suas preferências pedindo porções e acompanhamentos.

Que tal, por exemplo, pedir uma porção de arroz com brócolis, acompanhada de outra de batatas francesas e, como prato principal, um Frango na Brasa com farofa e molho de cebola?

A Lasanha da casa é uma delícia e servida em três versões: Tradicional (com massa branca ou verde), Verde ao Forno (Gratinada) ou Vegetariana (com molho branco). Aliás, muitos apostam que Dia das Mães ou qualquer encontro com as matriarcas de qualquer idade combinam mesmo é com massas.

No Chaplin, ainda há, entre as massas de fabricação própria, Nhoque recheado com catupiry, Tortelle Verde de Alcachofra, Ravióli de Carne, Rondelli de Queijo e Presunto ou Fardele de Nozes.

Tem ainda os “spaghetti”, no ponto. A variedade de molhos é incrível: tem os clássicos Ao Sugo, Bolonhesa e Calabresa, mas também tem outras combinações famosas, como o Romanesca (Molho branco, ervilhas e presunto); Putanesca (Molho ao sugo c/ alcaparras, atum, alicci e azeitonas; Alla Carbonara (Na manteiga com bacon, ovos e cebola); Ao molho de camarões; e Quatro Queijos.

O chef Javier Merino, que também está à frente do Chaplin há décadas, sugere ainda que a pizza à noite pode ser outra opção incrível para celebrar com as mães.

“O Chaplin tem certamente algo que combina com cada família, com cada momento”, complementa Eduardo Marquez, outro sócio, integrante da família que fundou o Chaplin há seis décadas.

Faça sua reserva pelo telefone: (11) 5079-9466. Endereço: Rua Luis Góis, 1231 – Vila Mariana. Nas redes sociais, acesse: @restaurante

pizzariachaplin/