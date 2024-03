Deusas: espetáculo de dança gratuito no CCSP

DEUSAS é um trabalho solo de dança que estará em breve temporada no CCSP dias 12, 13 e 14 de março às 21h. O trabalho é uma realização do Núcleo Boia de Dança, com criação e interpretação de Luma Preto, direção e concepção de Ilana Elkis. Com curadoria de Mark Van Loo, DEUSAS integra a programação deste mês junto à outras artistas da dança, em comemoração ao Mês da Mulher.

DEUSAS (2023) é um braço da obra MUSA (2020-2022), que aqui se desmembra em uma versão solo, que busca refletir sobre coreografias impregnadas no corpo, a partir de valores culturais que ditam o ideal da mulher. A partir de um olhar sob a mulher na história da arte, da antiguidade à contemporaneidade, ambos trabalhos, propõem-se a instaurar uma discussão acerca da mulher como objeto-imagem, sob a perspectiva do olhar do seu consumidor- espectador, em um contexto patriarcal e ocidental.

Enquanto MUSA é realizado por quatro-performers, Deusas é um trabalho solo, onde a criadora-intérprete, Luma Preto, incorpora tais assuntos, somando a um olhar para algumas deusas da mitologia grega do livro “Mulheres e Deusas” de Renato Nogueira.

A distribuição do público ao redor da bailarina, seminua, faz alusão a uma experiência de exposição de uma obra de arte, contexto onde o corpo da mulher é contemplado e objetificado sistematicamente, sob um olhar hegemônico, geralmente masculino. Durante o trabalho, que tem duração de 40 minutos, a bailarina vai compondo instantaneamente tensões e torções, em que imagens- sensações, vão sugerindo em nosso imaginário, figuras híbridas, entre o real e o mítico, que instauram uma experiência de sensações que passam pelo encantamento ao incômodo. Após o término da apresentação, vai ter um bate-papo com o público, a direção e a bailarina, para fomentar discussões sobre o trabalho em si, assim como sobre processos de criação em dança, realizado por mulheres.

Serviço:

Deusas está em cartaz apenas dias 12, 13 e 14 de março. Local: Centro Cultural São Paulo – Sala Jardel Filho Endereço: Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso (ao lado da estação Vergueiro do Metrô). Classificação: 16 anos.- Ingressos Gratuitos – centrocultural.sp.gov.br/deusas/