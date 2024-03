Destinação correta de lixo eletrônico aumentou

A quantidade de lixo eletrônico recolhido aumentou em 2023: foram 701 toneladas de televisores, geladeiras, computadores, entre outros produtos que receberam a destinação correta para não poluir o meio ambiente. O número é mais que o total tratado em 2022 (555 toneladas de REEE), mesmo assim a capacidade máxima anual poderia chegar a 1.200 toneladas.

Os dados são da Coopermiti, que há 14 anos ressalta a importância do descarte ecológico para equipamentos eletrônicos quebrados ou sem uso “Os resultados do ano mostram que as pessoas estão mais conscientes sobre a necessidade de descartar os Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE) corretamente.

Em 2023, com o fim oficial da pandemia, percebemos que as pessoas se sentiram mais seguras para sair de casa e fazer a sua parte levando os equipamentos antigos para os postos de coleta. No entanto, entendemos que a quantidade pode ser maior se mais pessoas se engajarem nessa missão”, afirma Alex Pereira, presidente da Coopermiti.

Você sabe o que é e-lixo?

Existem cestos para separar plástico, vidro, metal e papel, mas quando é a geladeira que precisa ser descartada, o que fazer? O presidente da cooperativa explica que por falta de informação muitas pessoas acabam jogando mouses, teclados, caixinhas de som, entre outros aparelhos no lixo comum, e quando são televisores, geladeiras, monitores e equipamentos maiores, muitas vezes são abandonados em pontos de entulho. Em ambos os casos, os dispositivos se tornam vilões do meio-ambiente.

“Todo lixo eletrônico que acaba indo parar em aterros sanitários ou pontos de descarte irregular, quando exposto ao sol e à chuva, passa a representar um risco à saúde humana e à natureza, já (que) podem liberar substâncias tóxicas como Mercúrio, Cobre e Cádmio. Além disso, aumenta a extração de recursos naturais utilizados na fabricação de componentes que poderiam ser reaproveitados com a reciclagem de e-lixo pela indústria”, detalha.

Ao longo da operação, a Coopermiti já recebeu muitas relíquias, como Atari, máquinas de escrever, vitrolas, e de equipamento em equipamento montaram um museu que conta um pouco sobre a evolução tecnológica.

Hoje, o acervo itinerante passeia por creches, escolas, feiras e eventos, promovendo a conscientização sobre a importância de descartar corretamente eletrônicos.

Para ter dimensão do problema, a Organização das Nações Unidas (ONU) destaca que 97% do lixo eletrônico da América Latina ainda não é descartado de forma sustentável. Ainda assim, para quem quiser fazer sua parte, equipamentos quebrados ou sem uso, fios e outros componentes eletrônicos devem ser entregues pelo cidadão em postos de coleta específicos espalhados pela cidade, em subprefeituras, faculdades, escolas, praças, entre outros locais.

Para mais informações, acesse: www.coopermiti.com.br/