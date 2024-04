Desrespeito ao meio ambiente compromete saúde

Em 7 de abril, celebra-se o Dia Mundial da Saúde. E este ano, o tema escolhido para celebrar a data é “Minha saúde, meu direito”, com o objetivo de defender o direito de todas as pessoas, em todos os lugares, de terem acesso a serviços de saúde, educação e informação, bem como à água potável, ao ar puro, à alimentação saudável, à moradia de qualidade, a condições ambientais e de trabalho decentes e a viverem livres de discriminação.

O direito à saúde de milhões de pessoas está cada vez mais ameaçado no mundo pelas mais diversas formas de agressão à natureza, como queima de combustíveis, desmatamento de florestas e áreas de proteção ambiental, além do, e despejo irregular de resíduos por todo o planeta, incluindo mares e oceanos.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 60% das doenças infecciosas humanas e 75% das doenças infecciosas emergentes são zoonóticas, ou seja, transmitidas por meio de animais.

Alguns exemplos que surgiram recentemente são o Ebola, a gripe aviária, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS), o Vírus Nipah, a Febre do Vale Rift, a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), a Febre do Nilo Ocidental, o Zikavírus e, agora, o coronavírus. E todos estão ligados à atividade humana.

Atualmente, uma outra zoonose – a dengue – é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Cuidar do meio ambiente é uma forma de conter a reprodução do mosquito Aedes aegypti, que infecta de 50 a 100 milhões de pessoas por ano, ainda de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

No caso da dengue, por exemplo, um dos grandes problemas é que o mosquito Aedes aegypti se reproduz facilmente em qualquer recipiente com água armazenada. Assim, aquele copo de iogurte no quintal ou escondido em um arbusto em praça pública, com água parada, serve de criadouro do mosquito. Com a destinação correta, ele será reciclado, protegendo o meio ambiente e melhorando a renda dos catadores.

Um dos principais desafios é garantir o manejo adequado dos resíduos sólidos urbanos, com a destinação correta do lixo, separação dos recicláveis e envio dos rejeitos para o aterro sanitário, bem acondicionados e no horário e data corretos.

