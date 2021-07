DescomplicaSP: unidades retomam atendimento, mas é preciso agendar

Fechadas desde março por conta da pandemia, as 8 unidades do Descomplica SP na cidade de São Paulo foram reabertas nesta semana. Um alívio para o senhor Antonio Rezende de Lima, de 62 anos, que por conta da dificuldade de locomoção aguardava ansioso a reabertura da unidade Penha para fazer a segunda via do bilhete único. “Esse serviço da prefeitura é muito bom, toda vez que venho aqui sou atendido rapidinho e resolvo tudo de uma só vez”, conta o senhor Antonio, que faz parte dos mais de 99,35% dos usuários do Descomplica SP que aprovam o modelo de atendimento implementado pela Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia.

Com unidades em São Miguel Paulista, Penha e São Matheus (zona leste), Campo Limpo, Jabaquara e Capela do Socorro (zona Sul), Butantã (zona Oeste) e Santana/Tucuruvi (zona Norte), o Descomplica SP oferece mais de 300 serviços públicos à população e conta com atendentes treinados para auxiliar e ensinar os usuários a utilizarem os serviços digitais.

O secretário de Inovação e Tecnologia, Juan Quirós, lembra que, enquanto durar a pandemia, as 8 unidades do Descomplica SP vão continuar atendendo apenas com agendamento prévio, que pode ser feito pelo 156 (site ou telefone) ou pelo site do programa (www.descomplicasp.prefeitura.sp.gov.br). “Nesse momento de transição o atendimento vai acontecer das 10h às 14h e com 35% da capacidade das unidades, respeitando todas as regras sanitárias. Mas assim que voltarmos à fase laranja, vamos ampliar o horário”. O subprefeito da Penha, Flavio Sol, comemorou a reabertura do serviço. “É uma alegria muito grande ver a população voltando a usar esse serviço tão importante. Só tenho a agradecer”, concluiu.

Entre os serviços mais procurados do Descomplica SP estão o cadastro e consulta de emprego, cadastro único, seguro desemprego, bilhete único, ocorrências relativas ao IPTU, além da realização dos serviços do Poupatempo, como a solicitação de segunda via do RG e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Para mais informações sobre os serviços oferecidos pela Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia basta procurar os serviços do 156 ou clicando aqui!

Confira os endereços das unidades na zona sul da capital, mas lembre-se de fazer agendamento prévio pelo telefone 156 ou pelo site do programa (www.descomplicasp.prefeitura.sp.gov.br)

• Campo Limpo:

R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 65 – Campo Limpo

• Capela do Socorro:

Rua Cassiano dos Santos, 499, Jardim Cliper.

• Jabaquara:

Av Engenheiro Armando de Aruda Pereira, 2314 (dentro da Subprefeitura do Jabaquara).