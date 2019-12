DescomplicaSP Jabaquara abre com expectativa de atender mil por dia

Em geral, quem vive em São Paulo já conhece o Poupatempo, órgão estadual que centraliza, facilita e agiliza váriso serviços de documentação. A Prefeitura desenvolveu um programa semelhante para oferecer o mesmo padrão para serviços municipais é o Descomplica SP que já conta com cinco unidades na capital. Essa semana, foi inaugurada a central de atendimento no Jabaquara, junto à Subprefeitura, que inclusive traz uma ambientação mais moderna e clara, com comunicação visual simples e chamativa, melhorando a experiência de quem busca atendimento.

Pelos mil metros quadrados do DescomplicaSP Jabaquara devem passar, diariamente, de agora em diante, mais de 1100 pessoas por dia em busca de atendimento. Elas podem ter acesso a mais de 300 serviços, de 14 órgãos e secretarias, como Intermediação de Mão de Obra, Seguro Desemprego, Cadastro Único, Alistamento Militar e Bilhete Único para Pessoas com Deficiência etc.

Totens para realização dos serviços do Poupatempo também são instalados no Descomplica, como a solicitação de 2ª via do RG e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e da SPTRANS, como a validação de créditos do Bilhete Único.

O projeto tem infraestrutura de tecnologia e formação e capacitação do novo conceito de atendimento ao cidadão, com inteligência Prodam. O Descomplica SP está alinhado com a nova Política Municipal de Atendimento ao Cidadão e será expandido, gradativamente, para toda a cidade. Serão implantadas 11 unidades até o final de 2020. Já estão em operação unidades nas zonas Leste, Oeste, Norte e Sul da capital (São Miguel Paulista, Butantã, Campo Limpo e Santana/ Tucuruvi). Agora, o programa entra em fase de testes, já aberto à população, em São Mateus, Jabaquara e Penha.

Para o próximo ano, estão previstas unidades em Pirituba, Cidade Tiradentes, Capela do Socorro e uma na região central.

Lado a Lado

Uma das inovações do Descomplica SP é o atendimento lado a lado. Servidor e cidadão estão mais próximos, reforçando os conceitos de colaboração, parceria e transparência.

É uma mudança de perspectiva que faz toda a diferença. Trata-se de uma medida simples – aparentemente só a retirada de um balcão, de uma bancada – mas que estimula a relação de confiança entre agente público e cidadão.

Descomplica SP Digital

É um espaço de cidadania digital para conhecer, aprender e acessar serviços eletrônicos. Os atendentes são capacitados para entender a necessidade, identificar o serviço correspondente e ajudar o cidadão a realizar cada etapa do serviço. A ideia é simples: não dá para sair do Descomplica SP sem uma solução.

A equipe do Descomplica SP orienta a população que entre previamente em contato com a central SP156 (Telefone 156 ou https://sp156.prefeitura.sp.gov.br) para obter informações sobre os documentos obrigatórios para a solicitação e realização de cada serviço.

O DescomplicaSP Jabaquara atende de segunda a sexta, das 8h às 17h, na Subprefeitura do Jabaquara: Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 2314, pertinho do terminal Jabaquara de metrô, EMTU e Rodoviária.