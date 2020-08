Descomplica Jabaquara também já está aberto

O programa Descomplica SP, conhecido como “poupatempo municipal”, também já voltou a atender em todos os endereços, desde o final do mês de julho, voltará a oferecer toda a grade de serviços aos cidadãos. Com seis unidades abertas até o início de julho, o programa retomou a operação em São Miguel Paulista e Penha, que estavam fechadas por causa das estrições da quarentena.

As unidades Butantã, São Mateus, Santana/Tucuruvi e Jabaquara, que estavam fazendo atendimento exclusivo para auxílio emergencial e seguro desemprego voltaram a oferecer todos os serviços previstos de forma escalonada.

As unidades ampliaram o horário de operação, atendendo das 10h às 16h com 30% da capacidade. Assim como o agendamento, o uso de máscaras e o cumprimento dos protocolos de saúde são obrigatórios. Clique aqui para ver as orientações completas.

“As oito unidades do Descomplica SP estão preparadas para atender o munícipe com total segurança, e já contam com 100% da aprovação dos serviços por parte dos cidadãos. É importante lembrar que o agendamento prévio é obrigatório, garantindo assim uma operação tranquila”, comentou o secretário de Inovação e Tecnologia, Juan Quirós.

É preciso agendar o atendimento pelo telefone 156. Depois, para facilitar o acesso, ao entrar a gravação é necessário teclar as opções 6-6-2. Primeiro, os atendentes verificarão se o cidadão pode solicitar o serviço desejado pelo Portal SP156, evitando deslocamentos desnecessários, diminuindo a exposição ao contágio do coronavírus.

Caso não seja possível, indicarão o melhor dia e horário para o atendimento presencial. Os cidadãos serão orientados sobre a importância de evitar faltas, para não prejudicar quem também aguarda pelo serviço.

O atendimento é finalizado com o número de protocolo e com a lista de documentos que devem ser apresentados no dia do atendimento.

Chegando ao Descomplica SP no dia e hora marcados, os atendentes da unidade recepcionarão as pessoas conferindo se a data de agendamento está correta. Em seguida, é feito o encaminhamento às mesas de atendimento.

Pela internet, é possível fazer o agendamento nesse link: https://bit.ly/2PWB1Ol