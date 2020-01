Descomplica Jabaquara atende mais de 10 mil pessoas em 15 dias

São mais de 300 serviços de 14 diferentes órgãos municipais que podem ser resolvidos em poucos minutos, de maneira simples, atenciosa e direta. Conhecido como “Poupatempo Municipal”, por sua similaridade com o programa do Governo do Estado, o Descomplica chegou ao Jabaquara em dezembro e já é considerado um sucesso.

De 2 a 21 de janeiro, ou seja, em cerca de 15 dias úteis, foram 10.500 atendimentos concluídos.

Entre os serviços oferecidos, não há apenas informações de serviços municipais como alvarás, IPTU, multas e notificações sobre reparos em calçadas. O munícipe pode também solicitar informações sobre Intermediação de Mão de Obra, Seguro Desemprego, Cadastro Único, Alistamento Militar e Bilhete Único para Pessoas com Deficiência, entre tantos outros.

Conta, ainda, com totens para realização dos serviços do Poupatempo, como a solicitação de 2ª via do RG e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e da SPTRANS, como a validação de créditos do Bilhete Único.

Cidade

O sucesso do Descomplica SP não se restringe à unidade Jabaquara. Na sexta passada, 17, a Prefeitura anunciou que foi atingida a marca de um milhão de atendimentos no programa, que já está em operação em vários pontos da capital: além do Jabaquara, na zona sul está também no Campo Limpo, e em outras regiões tem unidades São Miguel Paulista, Butantã, Santana/ Tucuruvi e São Mateus). Nos próximos dias, será ainda inaugurada outra unidade na Penha.

Lançado pela Prefeitura em março de 2018, o programa registra índice de satisfação de 99% pelos usuários.

Uma das inovações do Descomplica SP é o atendimento lado a lado. Servidor e cidadão estão mais próximos, reforçando os conceitos de colaboração, parceria e transparência.

É uma mudança de perspectiva que faz toda a diferença. Trata-se de uma medida simples – aparentemente só a retirada de um balcão, de uma bancada – mas que estimula a relação de confiança entre agente público e cidadão.

Digital

O programa ainda inclui o Descomplica Digital, um espaço de cidadania digital para conhecer, aprender e acessar serviços eletrônicos. Os atendentes são capacitados para entender a necessidade, identificar o serviço correspondente e ajudar o cidadão a realizar cada etapa do serviço. A ideia é simples: não dá para sair do Descomplica SP sem uma solução.