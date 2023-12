Depois de reforma, piscinas do Jalisco estão reabertas

Uma nova onda de calor deve atingir a cidade nos próximos dias, ao mesmo tempo em que a previsão de chuvas é reduzida. Tempo ideal para curtir uma piscina pública. E essa semana, que mora na Vila Santa Catarina teve uma boa notícia: as piscinas do tradicional balneário Jalisco, que foi inaugurado em 1970 e oficialmente se chama Centro Esportivo da Vila Santa Catarina, foram totalmente reformadas e já estão aberetas para o uso do pú.

A entrega foi feita pelo prefeito Ricardo Nunes entregou, na manhã de quinta-feira (30). No local foram investidos R$ 3,3 milhões para trocar azulejos, escadas, decks, casa de máquinas, filtros e corrimãos das estruturas. As reformas foram iniciadas em outubro de 2022 e, também, contemplaram a quadra poliesportiva.

Com 19.872 pessoas cadastradas, de diversas faixas etárias, o Centro Esportivo Vila Santa Catarina também conta com salas de ginástica e de multiuso, assim como banheiros e vestiários.

“Temos um equipamento revitalizado, com salva-vidas e quem ganha com isso é a nossa população”, disse o secretário municipal de Esportes e Lazer, Cacá Vianna.

Moradora da região e frequentadora do Centro Esportivo, a dona de casa Ana Castro, de 62 anos, exaltou a importância de ter um equipamento público oferecendo diversas atividades esportivas e de lazer em seu bairro. “Começo a fazer as aulas de hidroginástica em janeiro”, contou.

O horário de funcionamento delas é das 8h às 17h, de terça a domingo, exceto às segundas, quando são fechadas para manutenção. Para usufruir de tudo o que os Centros Esportivos municipais oferecem é preciso fazer a carteirinha. As informações para obter o documento estão no link tinyurl.com/me8rzpn5

Esta é a terceira reforma em centros esportivos entregue pelo prefeito Ricardo Nunes no mês de novembro. As duas anteriores foram o Centro Esportivo Vila Curuçá, na Zona Leste, na qual foram aplicados R$ 8 milhões; e o Centro Esportivo Vila Guarani, na Vila Guarani/Jabaquara, para onde foram destinados R$ 5 milhões.

A capital tem 58 piscinas públicas, em 30 Centros Esportivos, de todos os tamanhos e profundidades, das quais a população pode aproveitar o verão gratuitamente. As estruturas infantis, em formato feijão, semiolímpicas e olímpicas contam com a supervisão de salva-vidas capacitados para garantir a segurança da população.

O Balneário Jalisco fica na Rua Rodes, 112, Vila Santa Catarina. Telefone: 5031-6097.