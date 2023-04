Depois de dez anos, obras de nova UBS avançam na Vila Guarani

Em 2013, a promessa foi feita e a população vizinha passou a contar que em breve teria um serviço de atendimento em saúde básica no bairro. Mas, foi só em 2021 que o edital das obras foi finalmente publicado e em 2022 que as obras efetivamente começaram. Agora, uma década depois, finalmente parece que a Unidade Básica de Saúde da Vila Guarani, na Avenida Diederichsen, no número 1371, vai se transformar em realidade.

Embora a comunidade esteja animada com o andamento das obras, as informações ainda não são precisas sobre o início de operação da nova UBS. Procurada, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) Sudeste, informou que a Unidade Básica de Saúde (UBS) Guaraní-Vargas, está “prevista para 2023”.

O equipamento terá uma ampla área construída de 1,086,54m² e contará com oito consultórios médicos, sendo dois exclusivos para atendimentos ginecológicos, uma sala para atendimento geriátrico, além de quatro consultórios odontológicos.

A capacidade mensal de atendimentos esperada para a UBS Guaraní-Vargas é de 7.206. A CRS Sudeste taambém reforçou que a implantação da nova. UBS propiciará melhor localização dentro da área de abrangência, melhoria nas condições estruturais com número de consultórios e salas adequados às necessidades assistenciais, além da promoção de acessibilidade aos pacientes.

Histórico

Em julho de 2021, o prefeito Ricardo Nunes e diversas autoridades foram até o terreno na Avenida Diederichsen para anunciar o início das obras. Mas, a comunidade próxima já estava impaciente porque uma obra prevista desde 2013 poderia ser, novamente, adiada e em 2021 não houve sinais de trabalhos no local. De fato, a ordem de serviço foi dada apenas há pouco mais de um ano, em fevereiro de 2022.

As obras da UBS Guarani/Vargas são realizadas com recursos do programa Avança Saúde SP, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A iniciativa promove a reestruturação e requalificação das redes assistenciais da cidade de São Paulo por meio da ampliação da oferta, melhora das condições de acesso e aprimoramento da qualidade de serviços municipais do Sistema Único de Saúde (SUS) na capital.

Na região de abrangência da Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) Sudeste constam 19 obras contratadas, sendo 11 concluídas, 3 em andamento, 5 em fase de elaboração de projeto com o objetivo de fortalecer cada vez mais os serviços de saúde disponíveis aos usuários do território.

Nas proximidades, será também reformada a UBS do Hospital Vila Santa Catarina Gilson de Cássia Marques de Carvalho, na Avenida Santa Catarina. Para a UBS Guarani/Vargas, o investimento previsto é de R$ 88,9 milhões.

O investimento total no programa é de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão), dos quais US$ 100 milhões (R$ 500 milhões) financiados junto ao BID e o restante como contrapartida da prefeitura. Em setembro do ano passado, o banco liberou mais US$ 22 milhões (cerca de R$ 114 milhões) para a gestão municipal, como parte do empréstimo total.

No edital publicado em julho de 2021, além da UBS Guarani Vargas, entraram outras oito obras: UBS Parque das Flores, UBS Cosmopolita, UBS Keralux, UBS Atualpa, UBS Conquista II, UPA Carrão e UPA Rio Pequeno. A UPA Vila Maria Baixa passará por reforma.

A parceria foi firmada com o BID em 19 de junho de 2019, quando o então prefeito Bruno Covas e o secretário Edson Aparecido estiveram em Washington (EUA) com o propósito fortalecer e melhorar a qualidade dos serviços municipais no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), projeto parcialmente financiado pelo BID com investimentos da ordem de US$ 100 milhões.

A SMS ressalta que vem ampliando o investimento em novos equipamentos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) da capital, por meio do programa Avança Saúde SP, em parceria com BID. Desde então, US$ 200 milhões foram destinados, em toda a capital, para construção e reformas de equipamentos como Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e UBSs. Ao longo de 2021 foram concluídas as reformas de 51 unidades e em 2022, 31. Até 2024, estão previstas mais 22 entregas, entre obras de reformas e novos equipamentos.