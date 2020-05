Depois de críticas, Prefeitura desiste do bloqueio de vias

Depois de dois dias de congestionamentos que causaram críticas e prejudicaram o funcionamento de serviços essenciais na cidade, a Prefeitura paulistana desistiu da implantação de bloqueios em vias de importante fluxo viário na cidade, como a Avenida Moreira Guimarães, na Zona Sul, e que faz parte do corredor norte-sul.

O bloqueio estava sendo feito no horário de pico, entre 6h e 10h, e muitos profissionais que trabalham em serviços essenciais, inclusive os do atendimento em saúde, ficaram presos no trânsito por horas. Vale destacar que a própria Prefeitura mantém suspenso o rodízio de veículos na cidade para que as pessoas privilegiem o uso de carro ao uso do transporte público, onde o risco de contaminação pelo novo coronavírus é maior.

O objetivo alegado para a restrição ao fluxo de veículos era colaborar para a ampliação da taxa de isolamento social no município, que está abaixo de 50%. O ideal para combater a propagação do Coronavírus, de acordo com as autoridades de saúde, é de 60% a 70%.

A Prefeitura não divulgou nota a respeito da mudança de postura – já que o bloqueio já estava previsto para a semana toda – mas o secretário municipal de Transportes, Edson Caram, em entrevista a canais de tv disse apenas que a medida não surtiu o efeito esperado.

A Prefeitura de São Paulo informou somente que, em ação conjunta das secretarias municipais da Saúde (SMS), Mobilidade e Transportes (SMT) e Segurança Urbana (SMSU), com participação da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), Guarda Civil Metropolitana (GCM) e do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), da Polícia Militar, seriam realizadas apenas blitzen educativas com enfoque na prevenção da Covid-19.

Os bloqueios parciais nas avenidas Yervant Kissajikian, altura 1.837, na Cidade Ademar, e Aricanduva, sentido centro, na altura da Av. dos Latinos, começam a partir das 7h e ocorrem até as 9h.

A intervenção possibilita a exibição de mensagens por profissionais de saúde aos motoristas, lembrando sobre as medidas essenciais para prevenir a disseminação da doença.

A CET também colocará um painel móvel em cada um dos locais com a mensagem “previna-se do coronavírus, fique em casa”.

A medida tem caráter preventivo e também é uma forma de conscientizar a população sobre os riscos da doença.