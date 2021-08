Dentro do Ibirapuera, MAM é opção de cultura

Procurando uma agenda para curtir cultura na cidade, com segurança? O Museu de Arte Moderna, localizado dentro do Parque do Ibirapuera, é um dos que já está aberto e pode ser visitado – seguindo várias regras e protocolos de segurança em saúde – pelo público.

Já do lado externo do MAM, há o Jardim de Esculturas, que pode ser visitado a qualquer dia e horário em que o parque está aberto e de forma gratuita.

Mas é possível também visitar as novas exposições, conhecer o acervo ou agendar pesquisas na biblioteca. As visitas orientadas ainda estão suspensas, mas há muita informação online e boa agenda que pode ser conferida gratuitamente na rede.

O Museu está de portas abertas sob a marquise do parque, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de órgãos brasileiros de Saúde Pública, tendo desenvolvido um protocolo de reabertura que garante um retorno seguro para o público e para colaboradores do museu.

Exposições

Há quatro exposições em cartaz, atualmente, duas delas em seus últimos dias.

“Desafios da modernidade – Família Gomide-Graz nas décadas de 1920 e 1930”vai até 15 de agosto. Clube de colecionadores de fotografia do MAM – 20 anos pode ser conferida só até 10 de agosto.Zona da Mata se estende até 17 de outubro. Projeto parede | Campo Fraturado, SOS fica até 12 de dezembro em cartaz, assim como Di Cavalcanti no MAM: 50 anos x 2 – na Biblioteca do MAM

Ingressos online

O acesso ao museu se dá por meio de reserva antecipada de ingressos online e com hora marcada. Agende sua visita de terça-feira a domingo, das 12h00 às 18h00 (entrada até 17h30) com ingressos a R$ 20 ou R$ 10 (professores e estudantes). As visitas aos domingos são gratuitas (mediante reserva de ingressos) e as segundas o museu fecha.

Quem preferir ter acesso gratuito durante um ano inteiro, participar de atividades especiais e ainda apoiar o mam em suas iniciativas de transformação da sociedade por meio da cultura pode integrar o programa Mam Sócios

Durante a visita, há orientação para que seja seguido um fluxo único e a equipe do museu orienta que se evite uso de bolsas ou mochilas grandes. Caso necessário, guarda-volumes estarão disponíveis.

O museu disponibilizará ao público de acessibilidade máscaras para leitura labial e luvas descartáveis para manipulação de obras tácteis liberadas ao toque do público. Dispositivos de audiodescrição e similares, de uso compartilhado, serão higienizados após cada utilização.

Biblioteca

Serão priorizados os atendimentos por canais digitais e as visitas agendadas. Para marcar sua visita, fazer uma consulta online ou mais informações, envie e-mail para: biblioteca@mam.org.br.

Programação Educativa

As visitas e atividades presenciais estão ainda suspensas. Mas é possível participar de programações, atividades e cursos no formato online.

No site mam.org.br é possível fazer visitas educativas virtuais, encontrar agenda de atividades e cursos online.

As atividades presenciais serão retomadas futuramente de forma gradual e responsável, garantindo a segurança do público e dos colaboradores do museu.

O mam continua com uma programação online nos canais digitais, que complementam a experiência do museu. São Tours virtuais de exposições passadas, exposições online no perfil do mam no Google Arts & Culture, playlists no Spotify, podcast #mamnacidade no Spotify, além das informações e exposições de obras por imagens nas redes sociais. Confira os links no site do próprio museu: mam.org.br