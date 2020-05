Delivery pode matar a saudade de comidinhas e petiscos

Com os botecos da cidade todos fechados por conta da quarentena, para prevenção da Covid 19, uma boa ideia pode ser montar um boteco em casa. Vários dos mais tradicionais botecos e lanchonetes de petiscos deliciosos continuam atendendo para retirada ou delivery.

Porções e linguiças

Batata frita, batata canoa, linguiças de Bragança ou outras delícias famosas do Legítimo Bar continuam sendo produzidas. É possível fazer os pedidos de quinta e sexta, das 17h às 22h, e aos sábados e domingos, das 11h às 21h, pelo telefone 2729-2730 ou pelo WhatsApp (11) 94006-3839. Também é possível pedir pelo aplicativo iFood ou encomendar e retirar lá: Rua Luís Góis, 1.728 – Mirandópolis.

Empanadas

As empanadas argentinas do Caminito também podem ser retiradas no balcão ou por aplicativos. Destaque para as empanadas de Carne Picante, Saltena, Roquefort com presunto, salsão e nozes; ou de mozarela, manjericão e tomate.

Tem lojas na Vila Mariana (5539-2804), Planalto Paulista 5055-0551) e Morumbi (3742-2321). Entrega e pedidos de terça das 16h às 22h, Quarta a Sábado, 15h às 22h, domingos, das 17h45 às 22h.

Empadas

Outra comidinha que tem fãs é a empadinha. E na região o endereço mais famoso é o Rancho das Empadas, na Rua Sena Madureira. As mais famosas são as de Camarão, Palmito e Calabresa com Catupiry, mas o cardápio tem muitas opções.

Dá para pedir e retirar ou delivery. Fica na Rua Sena Madureira, 557. Tel: 5904-7650; WhatsApp: (11) 96499-9258

Pastéis e salgados

E para quem é fã de pastéis, coxinhas e outros salgados, uma pedida tradicional e que está trabalhando em esquema de delivery na região é a Yokoyama, que tem unidades na Avenida Dr. Altino Arantes e outra na Lins de Vasconcelos.

Também aceita pedidos tanto no delivery quanto par retirada. A unidade Altino funciona só à noite: de terça a domingo, das 18h30 às 22h. Telefones: 2578-5070 e 2275-5557. Na unidade Lins, pedidos de De Segunda a Sábado das 11h às 15h e das 17h às 21h. Telefone: 3207-9613.