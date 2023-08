Débitos com conta de energia podem ser regularizados

A Enel Distribuição São Paulo está participando do Renegocia!, mutirão promovido pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), com o objetivo de ajudar nossos clientes a regularizar seus débitos.

“Vamos flexibilizar a negociação dos débitos de nossos clientes com condições especiais. Sabemos que muitos desses consumidores estão com a renda comprometida e precisam do nosso apoio”, afirma Luiz Flávio, diretor de Mercado da Enel Brasil.

O mutirão vai até o dia 11/08, os consumidores interessados podem optar pelo atendimento virtual ou presencial, previamente agendado, por meio do site do PROCON / Renegocia: https://www.procon.sp.gov.br/renegocia/ . O atendimento presencial ocorre na Sede do PROCON-SP (acesso pela portaria do número 970 na Rua Barra Funda, das 8h às 13h).

É obrigatório apresentar documentos pessoais, como CPF e identidade, e os contratos das dívidas. Caso não tenha, leve qualquer documento que comprove o débito, como faturas, comprovantes de pagamento, entre outros.

Sobre a Enel

A Enel Distribuição São Paulo é uma empresa da multinacional de energia Enel. A companhia é a segunda maior distribuidora do país, respondendo por 10,3% de toda energia distribuída no Brasil e atendendo 7,8 milhões de unidades consumidoras em 24 municípios da região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital paulista, principal centro econômico-financeiro do Brasil. A estratégia de atuação da Enel é baseada no seu Plano de Sustentabilidade e nos compromissos assumidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.