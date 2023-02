David Lynch tem retrospectiva na Vila Mariana

A Cinemateca Brasileira é um dos espaços culturais mais importantes do país e do continente, já que abriga o maior acervo audiovisual da América Latina. Mas é também um dos pontos mais emblemáticos da capital paulista, por ter arquitetura e histórica únicas, afinal já abrigou um Matadouro Municipal e tem seus galpões tombados como patrimônio, bem no coração da Vila Mariana.

E depois de muito tempo fechada e relegada a segundo plano, a Cinemateca voltou a promover mostras e eventos. Só essa semana, há duas programações especiais: a Retrospectiva David Lynch e a Mostra Dupla Direção, com filmes dirigidos por duplas consagradas do cinema. Ambas tiveram início na quinta, 2, mas ainda tem muito a ser visto pelo público. A entrada é gratuita e os ingressos podem sedr retirados uma hora antes do início das sessões.

Na RETROSPECTIVA DAVID LYNCH, ao longo das duas semanas serão projetados todos os oito episódios da primeira temporada de TWIN PEAKS (1990), de quinta a domingo, sempre às 17h, na Sala Oscarito.

Até 12 de fevereiro, serão exibidos ainda 8 dos seus 10 longas-metragens.

DAVID LYNCH

◆ 03/02 (sexta-feira):

17h00 | Sala Oscarito

TWIN PEAKS | T01 E02 (1990) | digital

20h00 | Sala Grande Otelo

O HOMEM ELEFANTE (1980) | digital

◆ 04/02 (sábado):

17h00 | Sala Oscarito

TWIN PEAKS | T01 E03 (1990) | digital

20h00 | Sala Grande Otelo

VELUDO AZUL (1986) | digital

◆ 05/02 (domingo):

17h00 | Sala Oscarito

TWIN PEAKS | T01 E04 (1990) | digital

19h00 | Sala Grande Otelo

CORAÇÃO SELVAGEM (1990) | 35mm

◆ 09/02 (quinta-feira):

17h00 | Sala Oscarito

TWIN PEAKS | T01 E05 (1990) | digital

19h00 | Sala Oscarito

ESTRADA PERDIDA (1997) | digital

◆ 10/02 (sexta):

17h00 | Sala Oscarito

TWIN PEAKS | T01 E06 (1990) | digital

18h30 | Sala Oscarito

HISTÓRIA REAL (1999) | digital

11/02 (sábado):

17h00 | Sala Oscarito

TWIN PEAKS | T01 E07 (1990) | digital

18h00 | Sala Grande Otelo

CIDADE DOS SONHOS (2001) | digital

◆ 12/02 (domingo):

17h00 | Sala Oscarito

TWIN PEAKS | T01 E08 (1990) | digital

18h00 | Sala Oscarito

IMPÉRIO DOS SONHOS (2006) | digital

DUPLA DIREÇÃO

◆ 03/02 (sexta-feira)

17h30 | Sala Grande Otelo | GENTE DA SICÍLIA (1999), Danièle Huillet & Jean-Marie Straub / 35mm

19h00 | Sala Oscarito | PERIGO PARA A SOCIEDADE (1993), Albert Hughes & Allen Hughes / digital

◆ 04/02 (sábado)

17h30 | Sala Grande Otelo | TRABALHAR CANSA (2011), Marco Dutra & Juliana Rojas / 35mm

18h00 | Sala Oscarito | TINTA BRUTA (2018), Filipe Matzembacher & Márcio Reolon / digital

◆ 05/02 (domingo)

16h30 | Sala Grande Otelo | O FILHO (2002), Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne / 35mm

18h00 | Sala Oscarito | ATÉ O FIM (2020), Ary Rosa & Glenda Nicácio / digital