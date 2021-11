Dante Pazzanese tem nova UTI pediátrica

Uma nova UTI pediátrica foi inaugurada no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, referência em procedimentos de alta complexidade nesta especialidade. O espaço foi ampliado e vai dobrar a capacidade de atendimento com realização de 500 cirurgias cardíacas pediátricas por ano. O Governo de SP vai investir mais de R$ 12 milhões para custeio da nova UTI até o fim de 2022.

A UTI pediátrica recebeu 20 novos leitos, chegando a um total de 29 vagas. Além disso, o investimento do Estado permitiu a ativação de um centro cirúrgico e a contratação de mais 136 profissionais, somando 100 da área de Enfermagem, 20 médicos e 16 fisioterapeutas, reforçando o corpo clínico do Instituto.

O Governo de SP investirá R$ 2,5 milhões em convênio com a Fundação Adib Jatene para o funcionamento do novo espaço até o fim deste ano. Em 2022, serão investidos R$ 9,7 milhões para a continuidade dos atendimentos.

Os atendimentos começaram neste mês, quando foi realizado o primeiro transplante cardíaco infantil na unidade, em uma paciente de 7 anos, natural da Bolívia. A criança deu entrada no Pronto Socorro no mês de julho. No dia 22 de outubro, passou pela cirurgia de transplante cardíaco. Esse foi o primeiro transplante pediátrico realizado na unidade, que teve autorização emergencial da Central Nacional de Transplantes para realização do procedimento em uma criança estrangeira.

“Este é um investimento importante do Governo de SP em um tratamento altamente especializado. O novo espaço será referência para a Capital, Grande São Paulo e até para pacientes de outras regiões”, destacou o Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn.

História

Em 1954 quando foi criado, o Insituto de Cardiologia tinha sede na Av. Paulista e o Dr. Dante Pazzanese era seu diretor. A trajetória que o Instituto de Cardiologia cursou sob a orientação do Dr. Dante não foi apenas de assistência médica.

Ainda na mesma década, em 1958, o IC era transferido para o Ibirapuera, quando começou a funcionar o primeiro serviço de laboratório, ainda não dispondo de hospital próprio, mas utilizava, através de convênio, os leitos do Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo.

Referências em cardiologia como o Dr. Euryclides de Jesus Zerbini e o Dr. Adib Domingos Jatene já integravam o quadro de profissionais do IC. Em menos de uma década o IC já ultrapassava a função assistencial, objeto de sua criação, para se destacar nos campos de pesquisa clínica e experimental, de tecnologia no setor e de ensino de Pós Graduação.

Em 1970 foi inaugurado o prédio do Instituto, coincidindo com a aposentadoria do Dr. Dante Pazzanese. Em 1975 o Instituto de Cardiologia passou a denominar-se Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia – IDPC, em homenagem ao seu fundador e primeiro Diretor, Doutor Dante Pazzanese.

Referência nacional em Cardiologia, o Dante Pazzanese possui 380 leitos, com estrutura tecnológica de ponta tanto para a qualidade assistencial ao paciente cardíaco quanto para atuação plena na área de Ensino e Pesquisa.