Dança e peça infantil no Paulo Eiró

O Teatro Paulo Eiró, em Santo Amaro, retomou a programação presencial e é uma boa alternativa para quem busca cultura e já está com a vacinação em dia – vale destacar que o comprovante da vacina, impresso ou digital, é exigido para assistir aos espetáculos, inclusive para as crianças com mais de 5 anos.

São três boas pedidas de espetáculos, incluindo um infantil.

Momo e o Senhor do Tempo

Baseado no livro homônimo, o espetáculo conta a história de Momo, uma garota brincalhona e alegre, instala-se em uma cidadezinha pacífica e faz vários amigos. Quando os Seres Cinzentos chegam roubando todo o tempo das pessoas, sobra para ela a árdua tarefa de recuperar o tempo roubado de seus amigos, com ajuda do Senhor do Tempo.

Dias: 12 e 13.02 – Sábado e Domingo às 16h- 70 min | Livre. Evento Presencial – Retirar ingressos 1h antes.

BRITA – Lugares vermelhos e invisíveis para existir

Nesta ação cênica em dança, questiona-se: o que pode o corpo quando confronta os desafios da cidade e da crescente bifurcação entre humanismo e vida urbana? Como ocupar frestas, transitar nos desequilíbrios sem se perder ? quais fundamentos nos permitem (re) existir diante de desmontes, escombros e ruídos que atravessam carnes e ossos? Opostos à inércia, nossos corpos imaginam-se em vôos – sujeitos à quedas e encantamentos. Nos relacionamos com as palavras tornando-as vivas e sinceras, uma resposta ao movimento brutal de divórcio entre palavra e ação, que vivemos nesta contemporaneidade brasileira. Brita propõe uma dança que aproxima, afeta, provoca e inspira o público.

Dias 19 e 20.02 – Sábado às 21h e domingo às 19h – 45 min – 10 anos. Evento Presencial – Retirar ingressos 1h antes.

Espelhos Delas

Utilizando como principal ferramenta técnica, a dança Waacking, a partir de um breve estudo sobre algumas importantes feministas da década de 1970, Espelhos Delas traz o espelho ressignificado, como forma de exaltar nossas belezas, de autoconhecimento, e de olhar para trás para ressignificar o presente e construir o futuro.

Dias – 11, 12 e 13.02 – Sexta e Sábado às 21h, Domingo às 19h- 50 min | Livre. Presencial – Retirar ingressos 1h antes.

Serviço

Teatro Paulo Eiró

Av. Adolfo Pinheiro, 765 – Santo Amaro. Acesso Metrô Adolfo Pinheiro. Tel: (11) 5686-8440. FB: facebook.com/teatropauloeiro | IG: instagram.com/teatropauloeirosp

Os eventos presenciais cumprem todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19.