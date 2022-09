Curta a Primavera, mesmo com chuva e frio, em parques da região

A Primavera chegou mas com a previsão do tempo nem parece indicar a estação das flores. Temperaturas baixas, clima chuvoso… Mas, depois de dois anos e meio de pandemia, muita gente está querendo se programar para curtir ao ar livre. No continente europeu, onde o clima é mais severo, costuma-se dizer que não há tempo ruim, mas sim roupas inadequadas.

Então, talvez o ideal seja programar bem o passeio e aventurar-se com a família. Nesse roteiro, o São Paulo Zona Sul indica dois parques locais bem conhecidos e que tem atrações para qualquer dia.

Chuvisco

O Parque do Chuvisco já foi um clube particular, pertentencente à extinta empresa aérea VASP. E dentro da Operação Urbana Água Espraiada foi reformado e reaberto para uso livre e gratuito de toda a população.

Tem uma área externa com muitas atrações: quiosques para piqueniques, equipamentos de ginástica que podem aquecer até a alma, pista da caminhada e ciclovia. Tem ainda uma pista de Skate ao lado do parque, sob gestão da Secretaria de Esportes, super movimentada e considerada uma das melhores da cidade. Mas, atenção: é obrigatório o uso de capacete no equipamento.

Para os dias de chuva, tem muita coisa legal ali também, para todas as idades. Em um Núcleo de Vivência (600 m²), há recepção, sala de jogos, sanitários masculino/feminino, despensa, cozinha e área para café (térreo). O Galpão Multiuso (1.180m²) reúne: brinquedoteca, exposição, área de estar, auditório/sala de projeção, lanche, cozinha, fraldário, sanitário p/deficiente, sanitários masculino/feminino, sanitários para funcionários masculino/feminino, área de serviço, depósito e terraço (térreo); refeitório, varanda, administração, recepção, oficina de manutenção, deposito, vestiário para funcionários masculino/feminino, fraldário, sanitário para deficiente e sanitários (subsolo).

Fica na Rua Ipiranga, 792 – Jardim Aeroporto e não possui telefone. Abre diariamente das 7h às 18h

Ibirapuera

É claro que curtir a primavera inclui passeios ao Parque do Ibirapuera. E em dias de chuva ou mudanças bruscas de tempo, há muitas atrações interessantes ali, especialmente aquelas ligadas às artes e às ciências.

O Planetário Ibirapuera segue com o espetáculo “Show de Luna”. A atração apresenta diversas histórias de Luna, uma garota apaixonada por ciências, que usa a imaginação para descobrir respostas do universo juntamente com seu irmãozinho Júpiter e seu furão de estimação Cláudio. A sessão dura aproximadamente 40 minutos e é destinada ao público infantil de dois a seis anos de idade.Há outras atrações ali, como a exposição “Da Terra Ao Universo”, que proporciona uma viagem deslumbrante através do espaço e do tempo ao universo revelado pela ciência. Em projeção fulldome, cada sessão tem aproximadamente 35 minutos e é recomendada para público acima de 5 anos.

Outra dica é visitar os museus, cheios de boas exposições. O Museu de Arte Moderna (MAM) está aberto de terça-feira a domingo, das 10h às 18h (entrada até 17h30). Aos domingos, a entrada é gratuita, mas o visitante pode escolher se prefere entrar gratuitamente ou se deseja colaborar com algum valor. Os ingressos podem ser adquiridos por agendamento via site do MAM.

Já o Museu Afro Brasil conta com mais de seis mil obras, como pinturas, esculturas, gravuras, fotografias, documentos e muito mais. Com diversos núcleos, o acervo tem a intenção de descontruir um imaginário da população negra como inferior e, ao invés disso, reafirmar no prestígio, na igualdade e no pertencimento.

Outra ótima pedida, é conferir o Pavilhão Japonês, localizado às margens do lago do Ibirapueraa. O edifício conta com um salão nobre e diversas salas anexas, um jardim repleto de plantas e árvores ornamentais, além de um lindo lago de carpas. Em seu Salão de Exposição é possível conferir peças doadas pelo governo japonês que retratam as belezas do país oriental.Abre de quinta a domingo, e aos feriados, das 10h às 17h. Entrada gratuita às quintas e R$ 15 (adultos) nos demais dias.

Para momentos de tempo aberto, a dica é alugar uma bike, por R$ 10 a primeira hora e R$ 5 cada meia hora extra, das 8h às 19h.