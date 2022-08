Cursos gratuitos para preservar o meio ambiente

Há uma série de iniciativas acontecendo na cidade de São Paulo para garantir melhoria da qualidade ambiental na capital. Da formação de empresas jovens com ideias novas ligadas à reciclagem, meio ambiente, arborização à cursos de educação ambiental e desenvolvimento de um Plano Municipal de Meio Ambiente que pode ter contribuições da população.

Quem busca novas formas de se aprofundar no tema pode buscar desenvolver, por exemplo, cursos gratuitos na UMAPAZ são um bom caminho. A UMAPAZ – Coordenação de Educação Ambiental e Cultura de Paz, Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz, oferece atividades e cursos incentivadores de participação social na melhoria ambienta, conscientizadora dos cuidados com os recursos naturais e o equilíbrio necessário para uma convivência harmônica entre sociedade e meio ambiente.

E setembro, por exemplo, será oferecido o minicurso Resíduos Sólidos e o Reaproveitamento de Meias Calças (foto acima), todas as segundas feiras. O curso vai ensinar que o setor de indústrias têxteis é economicamente importante para o Brasil mas pode ter impactos negativos ao Meio Ambiente, já que 10% da produção são resíduos sólidos têxteis (retalhos) gerados nas áreas de corte das confecções. Para exemplificar, na região central de São Paulo, são produzidas 12 toneladas desses resíduos por dia.

O curso oferecerá condições aos participantes para que sejam capazes de compreender os processos envolvidos na cadeia do setor têxtil, bem como os impactos negativos causados ao Meio Ambiente e conhecer alternativas para a diminuição da geração de resíduos têxteis, além da possibilidade de obter renda com este tipo de resíduo.

Outro curso no mesmo mês será democracia está representada por uma lógica de pertencimento e responsabilidade que combina com a dimensão do envolvimento das pessoas com a política. Em um mundo pluralizado é esperado que cada cidadão coloque em sua agenda uma série de causas sociais que se combinam com interesses e percepções de realidade. Há algumas décadas, o universo ambiental é uma dessas temáticas centrais.

No dia 8, haverá uma palestra também importante: Educação Política e a agenda socioambiental, às 19h30. O objetivo é mostrar que as políticas públicas locais, nacionais e mundiais são essenciais para preservação ambiental e que, para tanto, educação é fundamental, não apenas para contribuir com a assimilação dos conceitos envolvidos, mas também para a compreensão das realidades políticas, seus modos de funcionamento e culturas. São apenas 20 vagas e haverá seleção

A Umapaz fica na Quarto Centenário, 1268 – Jd. Luzitânia- Parque Ibirapuera. Confira a programação completa, requisitos e faça inscrições pela internet: bit.ly/3QUsBES