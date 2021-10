Curso para artesãos ensina gestão de negócios

Em tempos de retomada da economia e busca de novas alternativas para renda, o artesanato pode ser um bom caminho. Agora, a Prefeitura está oferecendo um curso para quaificar pessoas interessadas na área. Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o programa municipal Mãos e Mentes Paulistanas, de fomento e apoio ao artesanato e manualidades, está com inscrições abertas para a 4ª turma do curso de qualificação.

Durante o curso, 750 empreendedores aprenderão técnicas de vendas, gestão de negócios, economia criativa, sustentabilidade e organização financeira. A ação faz parte da retomada de atividades do programa, que tem como objetivo apoiar, qualificar e promover a geração de renda dos artesãos da cidade.

Os interessados podem se inscrever até 20 de outubro pelo link: www.bit.ly/qualificacaommp4

“O Mãos e Mentes Paulistanas é o nosso principal programa de apoio ao setor artesanal e é fundamental para apoiar os empreendedores na estruturação e fortalecimento dos seus negócios. O curso tem como principal objetivo preparar esses trabalhadores para participarem de eventos, com um empreendimento sólido e atual, seguindo as tendências de mercado e colaborando com a retomada econômica da Capital”, declara a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Aline Cardoso.

A iniciativa formará uma nova turma de 750 artesãos em gestão de negócios e empreendedorismo. A qualificação oferece dois meses de curso totalmente on-line, com conteúdos relacionados a vendas on-line, organização financeira, cooperativismo, sustentabilidade, plano de negócios, planejamento de coleção, fotografia de produto, entre outros temas que serão fundamentais para o artesão aumentar suas vendas e destacar o seu empreendimento. Para participar da qualificação é necessário estar habilitado pelo programa Mãos e Mentes Paulistanas.

Mãos e Mentes Paulistanas

O Programa Mãos e Mentes Paulistanas, lançado em 2019, tem como objetivo a melhoria da atividade econômica e social para empreendedores artesanais e manualistas da cidade. A iniciativa promove diversas atividades que fortalecem o ecossistema, além de estimular a inclusão produtiva, o acesso a mercado e o desenvolvimento econômico local.

As ações trabalham por eixos de atuação, como o cadastramento municipal de empreendedores do setor para manter informações atualizadas; a promoção de cursos e oficinas de capacitação e o acesso ao mercado e participação em eventos.

O Programa realiza credenciamento e habilitação de artesãos e manualistas, basta acessar o credenciamento on-line pelo Portal 156: https://www.sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/cadastro , ou comparecer as terças-feiras presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, localizada na Av. São João, 473, 5° andar, das 09h30 às 15h30. Neste caso o empreendedor deve levar consigo as seguintes documentações: RG, CPF e Comprovante-de-residência.

Serviço

Curso de qualificação Mãos e Mentes Paulistanas. Inscrições até 20 de outubro, pelo link: https://www.bit.ly/qualificacaommp4