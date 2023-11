Curso grátis: consumo consciente na prática

Prefeitura e Instituto Akatu para o Consumo Consciente vão oferecer um curso gratuito, à distância e que oferece certificação. “Agenda 2030, ODS e Consumo Consciente na Prática” irá já está com pré-inscrições abertas pelo link bit.ly/inscricao-agenda2030.

De acordo com o Akatu, a formação é autoinstrucional, isto é, cada participante vai ter autonomia para realizar as atividades no seu tempo e ritmo. O curso inclui videoaulas assíncronas, atividades práticas e interação entre participantes. O conteúdo inédito foi inteiramente produzido por especialistas em educação e sustentabilidade do Akatu, estimulando práticas de consumo consciente em São Paulo e, posteriormente, em todo o país.

O curso fica disponível até março de 2024. Podem participar moradores da capital paulista, em especial educadores e educadoras, e demais interessados em temáticas como sustentabilidade e meio ambiente.

Para marcar o lançamento do curso, um painel virtual será realizado no dia 6 de novembro, às 15h, no canal do YouTube da UMAPAZ, vinculada à SVMA. A formação estará disponível a partir de 8 de novembro, mas interessados já podem fazer a pré-inscrição.

“Esse curso tem como objetivo contribuir para uma sociedade melhor e mais sustentável por meio do consumo consciente como uma ferramenta para alcance da Agenda 2030 e dos ODS nas cidades”, explica Gabriela D’Amaral, coordenadora de projetos de educação do Akatu. “A proposta é aproximar a agenda global do dia a dia das pessoas, por meio da adoção de hábitos simples — como evitar o desperdício de alimentos, economizar água e energia e optar por modais de transporte mais limpos e eficientes.”

Fernando Martins, coordenador de projetos do Akatu, ressalta que o novo curso é fruto de um processo cuidadoso de construção que contou com uma etapa de cocriação envolvendo diversos especialistas nos temas abordados. “O intuito foi trazer múltiplos olhares na identificação de desafios, conteúdos e estratégias para a produção dos materiais”, conta. O resultado é um curso com linguagem acessível e de fácil compreensão, que pode ser acessado pelo celular ou computador sem exigir conhecimento prévio dos temas.

A carga horária da formação é de 20 horas para o público em geral e de 26 horas para educadores. As videoaulas e demais atividades do curso estarão disponíveis por meio do Moodle UMAPAZ. A previsão é que a partir de maio de 2024, o conteúdo esteja disponível para interessados de todo o país via Edukatu, programa de aprendizagem do Akatu.

“Para a SVMA/UMAPAZ a experiência deste trabalho é extremamente rica porque coloca luz nas possibilidades de fortalecimento da cidadania dos munícipes, ampliando seus saberes no âmbito do consumo consciente, algo tão necessário e relevante em tempos de enfrentamento à crise climática”, afirma Giovana Barbosa, coordenadora da UMAPAZ. “Além disso, o curso foi elaborado objetivando o fortalecimento e a efetivação dos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentáveis, contribuindo para uma cidade mais justa e digna”, completa.

“A parceria entre Akatu e UMAPAZ/SVMA foi fundamental para tornar essa agenda mais acessível e ofertar o curso para qualquer pessoa interessada em causar um impacto positivo na sua própria vida, na sua comunidade e, consequentemente, no planeta”, conclui Gabriela D’Amaral, coordenadora de projetos de educação do Akatu.