Cursino, 23 de Maio e Abraão de Morais estão sendo recapeadas

Há 61 trechos de via sendo recapeados na atualidade, totalizando uma área de mais de 1,9 milhão de metros quadrados. Somando as áreas já concluídas, em execução e as contratadas, o programa ultrapassou 7 milhões de metros quadrados. Desde o dia 20 de junho, início do programa, os 221 trechos finalizados correspondem a cerca de 4,9 milhões de metros quadrados.

Após o serviço finalizado pelo programa de conservação e manutenção da malha viária, as vias entram no cronograma da CET para sinalização. Todas as previsões de entrega foram cumpridas e o tempo de execução, em média de 120 dias, abreviado em grandes avenidas.

Em andamento

Entre os trabalhos em andamento, a população vai encontrar obras de recape na Rua Silva Bueno, no trecho compreendido entre a Rua Bom Pastor até a Rua Leais Paulistanos, na Subprefeitura do Ipiranga. Ali, as obras começaram em 09 de maio.

Na Avenida 23 de Maio, está sendo recapeado o Trecho IV (Ida e Volta), entre o Viaduto Tutóia até a Avenida Rubem Berta, da Subprefeitura da Vila Mariana que começou em 18 de maio.

Na mesma data, foi iniciado o recpa na Av. Quarto Centenário, entre a Rua Afonso Braz até a Rua São Giusto. O trecho II da Av. 23 de Maio, entre o Túnel São João Paulo II até o Viaduto Paraíso teve início dia 22 de maio. E no dia 24, começaram os trabalhos na Av. Rubem Berta (Ida e Volta), entre a Av. 23 de Maio até o Vd. República Árabe Síria. Na Av. Moreira Guimarães, entre a Viaduto João Julião da Costa Águiar até o Vd. República Árabe Síria também há obras desde 24 de maio.

Na Av. do Cursino está sendo recapeado o Trecho II, entre a Rua Doutor Nestor Alberto de Macedo até a Av. Curió. Pertencente à Subprefeitura do Ipiranga, este trecho começou a ser recapeado em 14 de junho. Já havia sido concluído o trecho da mesma avenida entre R. Santa Cruz e Rua Dom Vilares.

Ainda na subprefeitura do Ipiranga, teve início no dia 19 de junho o recape da Av. Osvaldo Aranha (Ambos os Sentidos), entre a Praça José Rocha até a R. Emílio Lang Júnior.

O acesso da Avenida Doutor Hugo Beolchi – Trecho compreendido entre a Rua Arnoldo Baldoino Welter até a Rua Itatiaia, dentro da área da Subprefeitura do Jabaquara, começou a ser recapeado em 22 de junho.

A Av. Professor Abraão de Morais, em ambos os sentidos, começou essa semana a ser recapeada. As obras para recuperação do trecho compreendido entre a Rua General Chagas Santos até a Rua Fagundes Filho, na área da subprefeitura da Vila Mariana começaram na quinta, 22 de junho.