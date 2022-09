Cuidados para firmar e rescindir contratos

Todo dia firmamos contratos de natureza jurídica que vinculam e exige obrigações entre as partes. Comprando um pão na padaria ou mesmo realizando um empréstimo no banco, pode se considerar um contrato.

O contrato pode ser verbal, ou escrito, tudo vai depender da relação e a vontade dos envolvidos. Mas o mais importante é que ao firmar um compromisso contratual a parte cria direitos e obrigações que devem ser cumpridas.

Por isso, alguns cuidados na hora de elaborar um contrato são necessários.

É imprescindível autonomia das partes; pluralidade das partes; capacidade do agente, legitimidade do agente licitude; possibilidade (fática e jurídica) do objeto; determinabilidade do objeto; patrimonialidade do objeto; forma prescrita ou não defesa em lei; consenso e causa.

Após firmar o contrato, surge então uma das principais dúvidas acerca do tema é em relação às diferenças entre um distrato e a rescisão contratual.

A rescisão é, normalmente, vista como uma definição ampla sobre as formas de extinção de um contrato, sendo que o distrato seria uma de suas hipóteses. De forma específica, os dois instrumentos podem se diferenciar de acordo com a vontade dos envolvidos.

No distrato, todas as partes do contrato precisam concordar com o encerramento do contrato. Por outro lado, na rescisão, uma das partes pode buscar o encerramento do contrato, seja por motivo pessoal, por descumprimento de cláusula, inércia da outra parte, entre outros motivos.

Assim ao firmar um contrato atente principalmente pelas condições impostas e pactuadas, verifica especificamente pelos direitos e obrigações assumidos e se for por escrito leia atentamente as cláusulas contratuais estabelecidas.

* Thiago Massicano, especialista em Direito Empresarial e do Consumidor, sócio-presidente da Massicano Advogados e presidente da OAB Subseção Tatuapé. Acompanhe outras informações sobre o Direito Empresarial e do Consumidor no site www.massicano.adv.br, que é atualizado semanalmente.