Croissants franceses são destaque em café da manhã na zona sul

O Noah Gastronomia Morumbi lança seu novo cardápio de café da manhã, com destaque para o croissant tradicional e folhado de chocolate importados diretamente da França. Além do sabor de uma das principais iguarias da vasta culinária francesa, o paulistano poderá provar mais de 100 opções com deliciosas receitas que compõem o buffet do novo menu.

As novidades não param por aí! Para trazer um gostinho de casa ao café da manhã, o Noah Gastronomia Morumbi acrescenta ao buffet, todas as manhãs, um item surpresa inspirado nos sabores da culinária brasileira, como cuscuz nordestino tradicional e o bolo de milho, assim como diversas outras delícias tipicamente brasileiras.

O Noah Gastronomia ainda conta com uma diversificada seleção de pães e bolos caseiros, preparados no próprio restaurante, para completar a explosão de sabores, proporcionando, assim, sabores locais e experiências gastronômicas internacionais sem sair de São Paulo.

Para quem não abre mão de saborear uma receita preparada na hora e sem precisar ir ao buffet, a cada dia, o Noah Gastronomia Morumbi seleciona uma bebida ou prato para servir diretamente nas mesas em diversos momentos durante café da manhã.

Já pensou em ser surpreendido por uma tapioca, pão na chapa, bolo, chá gelado, vitaminas, mini sanduíches, diretamente na mesa?

Atento à saúde e bem-estar dos clientes, em especial aos que apresentam intolerância alimentar ou que possuem algum tipo de dieta restritiva, o cardápio de café da manhã conta com uma seleta lista de opções veganas, sem glúten e zero lactose.

As frutas, já tradicionais do desjejum brasileiro ganharam um novo corte, que remete ao feito em casa, fortalecendo a atmosfera do Noah Gastronomia. O número de alimentos naturais está mais amplo, possibilitando ao cliente escolher diversas opções frescas e doces. Para tornar a experiência ainda mais agradável, o salão e os utensílios passaram por uma reformulação completa, proporcionando mais conforto e um ambiente mais moderno.

Situado na avenida Roque Petroni Júnior, 1000, área privilegiada da zona sul, o Noah Gastronomia Morumbi fica próximo a um seleto roteiro de compras, no qual, entre os locais mais conhecidos destacam-se os Shoppings Morumbi e Market Place.

O restaurante oferece a experiência de café da manhã pelo valor de R$ 55 (+ 10%), de segunda a sexta, das 06 às 10h, e aos finais de semana – e feriados -, das 06h às 10h30. Não é necessário realizar reservas, com o tempo de espera de acordo com a lotação do espaço.

Para conhecer mais sobre o Noah Gastronomia acompanhe o perfil oficial @ _gruponoah no Instagram.