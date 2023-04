Crianças podem praticar diversos esportes em Clubes Escolas, grátis

Pode ter certeza: tem um centro esportivo municipal perto de você, onde crianças e adolescentes podem se inscrever no programa Clube Escola e passar a praticar atividades físicas e esportivas com orientação profissional, gratuitamente. As incrições estão abertas para o programa que oferece aulas regulares de futebol de campo, futevôlei, beach Vôlei, beach tênis, beach soccer e taekwondo, sempre no contraturno escolar.

A Prefeitura ainda informa que outras modalidades serão inseridas ao longo de 2023. A expectativa é de atender mais de 3 mil crianças.

Na Zona Sul de São Paulo, a garotada interessada em aulas de futebol de campo pode procurar o Centro Esportivo Aclimação – Estádio Municipal Jack Marin ou o Centro Esportivo Vila Guarani – Riyuso Ogawa

Para a prática de esportes de areia, as aulas acontecem no Centro Esportivo Vila Carioca – Balneário Princesa Isabel ou no Centro Esportivo Santo Amaro – Joerg Bruder.

Tanto para o Futebol de Campo quanto para os esportes de areia é possível fazer inscrições online, clicando aqui!

Outra boa proposta é a prática de Taekwondo, arte marcial que na zona sul da capital é praticada no Centro Esportivo Ibirapuera – Mané Garrincha; Centro Esportivo Vila Guarani – Riyuso Ogawa; Centro Esportivo Santo Amaro – Joerg Bruder; Centro

Esportivo Campo Limpo – Mini Balneário Ministro Sinésio Rocha; e Centro Esportivo Jardim Sabará – Mini Balneário Antonio Carlos de Abreu Sodré.

Para se inscrever nas aulas de Tae Kwon Do, é preciso comparecer diretamente no Centro Esportivo desejado.

Esporte para todos

Os Centros Esportivos (CEs) municipais são estruturas públicas que oferecem diversas atividades esportivas para a saúde, bem-estar, lazer da população de todas as regiões de São Paulo. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer administra atualmente 46 Centros Esportivos na cidade, abrangendo todas as regiões (zona norte, sul, leste, oeste e centro).

Os Centros Esportivos possuem inúmeras aulas e atividades de esportes e lazer para a população, com diversas estruturas esportivas, tais como: piscinas, quadras poliesportivas, campos de futebol, quadras de tênis, pistas de skate/esportes radicais, ginástica, alongamento, caminhada e muito mais.

Todas as aulas e atividades dos Centros Esportivos são gratuitas e ofertadas à população de todas as idades. Para participar, basta fazer a carteirinha. Entre em contato com o Centro Esportivo de sua preferência (pelo telefone ou procure a administração/coordenação do equipamento no local) para mais informações.

Além disso, voluntários podem, através do Programa Municipal Amigo do Esporte (AME), oferecer atividades e diversas ações para a população. Voluntários interessados também podem procurar a administração do local.

Mais informações podem ser obtidas no site da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e nas redes sociais da SEME @semesportes

A lista de endereços dos centros esportivos da zona sul pode ser encontrada aqui.