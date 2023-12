Crianças e adolescentes têm atividades grátis nas férias

O programa Agita + Férias, com opções de esportes e lazer para crianças e adolescentes. As atividades, realizadas por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), serão oferecidas de sexta-feira a domingo, das 10h às 17h, em dez Centros Esportivos das Zonas Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro da capital.

O Agita + Férias segue o calendário oficial de férias escolares da rede municipal da Prefeitura de São Paulo e tem como foco a primeira infância, até 6 anos; crianças de 1 a 11 anos; e adolescentes de 12 a 17 anos.

O programa, que já foi realizado nas últimas férias de julho, é uma excelente opção para os pais levarem as crianças nas férias. São oferecidos brinquedos infláveis, atividades recreativas de brincadeiras de rua, espaço recreativo baby e oficinas diversas, com pintura de rosto e brinquedos manuais com monitores, esportes e dança. Alguns Centros Esportivos terão opções de skate e pump track.

O Agita + Férias também vai oferecer o espaço gourmet, com distribuição de kit lanche, pipoca e algodão doce para as crianças e adolescentes.

As atividades irão ocorrer simultaneamente nos dez Centros Esportivos que integram o programa. As datas do Agita + Férias são: 22, 23 e 24/12/2023; 29, 30 e 31/12/2023; 05, 06 e 07/01/2024; 12, 13 e 14/01/2024; 19, 20 e 21/01/2024; 25 (aniversário de São Paulo), 26,27 e 28/01/2024

Receberão o Agita + Férias os seguintes Centros Esportivos da Zona Sul

– CEE Joerg Bruder – Santo Amaro: Avenida Padre José Maria, 555, – Santo Amaro;

– Centro Esportivo Vila Guarani: Rua Lussanvira, 178, Vila Guarani.

RECREIO NAS FÉRIAS

Também já estão abertas as inscrições para o programa Recreio nas Férias, que acontece em janeiro de 2024. Podem participar crianças de 0 a 14 anos, matriculadas em unidades de ensino da rede pública e particular. A expectativa é atender aproximadamente 18 mil bebês, crianças e adolescentes.

A maioria das atividades vai acontecer em CEUs. Na Zona Sul, em Campo Limpo, Capela do Socorro, Santo Amaro e Ipiranga. O Ceu Caminho do Mar, no Jabaquara, também terá atividades.