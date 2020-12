Coworking na Rua Luís Góis têm promoção até fim de dezembro

Na pandemia, muita coisa mudou. Empresas precisaram fazer novas escolhas, projetar custos e logística de forma totalmente diferente. Uma das principais reflexões foi com relação ao aluguel, manutenção de sedes grandes e dispendiosas. “Muitos empresários perceberam que suas equipes funcionam bem em sistema de home office ou misto, o que mudou a forma de enxergar a sede da empresa”, avalia Guto Robusti, arquiteto e fundador da Cozy Work, espaço de coworking que funciona na Rua Luís Góis há dois anos.

O coworking deve ser a aposta, ele acredita, para muitos empresários especialmente no período pós pandemia. “O mais importante é apontar para a versatilidade do espaço. Há possibilidade de contratar salas de reunião por horário de uso, estações de trabalho para um ou mais funcionários ou até mesmo uma sala exclusiva, pequena”, conta ele.

“Cada empresa tem uma necessidade diferente. Algumas precisam de um endereço comercial, apenas, outras buscam um espaço exclusivo mas com custo reduzido e sem preocupações cotidianas básicas que acaba fugindo ao escopo da empresa”.

Ele exemplifica com profissionais liberais, criativos e prestadores de serviço. “São pessoas ou equipes que podem mesclar o trabalho em casa com horários em um escritório para atender seus clientes. Ou que podem manter parte de seus funcionários em casa enquanto outros ficam em nosso espaço, por conta da boa conexão com internet, ambiente silencioso e organizado”, diz.

O arquiteto ainda explica que permanecer integralmente em home office tem estressado muitos profissionais. “Em princípio, a pessoa aprova a ideia de ficar em casa. Mas, depois, percebe que precisa de um ambiente mais profissionais, onde vai se concentrar e não vai dividir sua atenção com as tarefas domésticas, o cachorro latindo…”, brinca.

A tendência, especialmente com a retomada de aulas presenciais, é que muitas empresas precisem retomar a frequencia aos escritórios, mas muitas vão querer evitar os custos envolvimdos com a manutenção de uma sede. “Não é só o aluguel e o IPTU. Quando uma empresa monta uma sede, tem preocupações de manutenção predial e de mobiliário, contas de internet, água, luz, limpeza, impostos e taxas municipais. Contratando o serviço de coworking, reduzem os custos, reduzem também as preocupações”, explica.

Black Friday Cozy Work

A Cozy Work trabalha de forma bastante flexível na oferta de serviços, de forma que pode contratar pacotes de horas ou fazer contratações avulsas. E agora está com várias promoções com preço especial, por conta da Black Friday.

Confira:

– 6 horas – sala de reunião + endereço fiscal e comercial. Tudo por três meses, apenas R$ 600,00.- 300 horas Espaço Compartilhado + endereço fiscal e comercial. Combo por três meses: R$ 850,00!

– Salas privativas – 10% de desconto.

– Pacote Completo (mesa fixa, período integral e 4h sala de reunião por mês) de R$ 620,00 por R$ 450,00 no primeiro mês.

Outras informações pelo Whatsapp – (11) 2577-0009.

A Cozy Work fica na Rua Luís Góis, 2004 – Mirandópolis. No site há mais detalhes sobre a infraestrutura e possibilidades: cozywork.com.br. Siga também no Instagram: @cozy.work