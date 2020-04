Covisa orienta condomínios residenciais a como evitar covid-19

Enquanto ainda vivemos em um mundo sem uma vacina para a Covid-19 o melhor a se fazer é mobilizar as pessoas para uma consciência coletiva, um sentimento de se preocupar com a sua saúde e também a do próximo!

Com esse objetivo a Covisa (Coordenadoria de Vigilância em Saúde) divulgou um guia para orientar como proteger moradores do contágio pelo coronavírus, evitando aglomerações e motivando a que todos permaneçam em casa.

As medidas como a quarentena, o isolamento impactam positivamente, conforme se tem observado, na redução da velocidade de transmissão do vírus.

Enquanto isso, a saúde pública se prepara para atender à demanda de pacientes que chegam nas unidades de atendimento e as pesquisas seguem em busca da cura e da vacina que poderá imunizar a população contra a doença respiratória.

A contribuição que a população pode dar é ficar em casa, ajudar a não esgotar os serviços de saúde com uma grande demanda de atendimento. Nos condomínios, a Vigilância em Saúde orienta a essas condutas:

Áreas de lazer:

Fechar todas as áreas de convívio como, academia, piscina, playgrounds e salão de festas

Áreas comuns:



• Disponibilizar álcool gel 70% nas áreas comuns

• Evitar aglomeração nas áreas comuns

• Manter os condôminos atualizados das prevenções, com cartazes e avisos

• Não entrar em elevadores cheios

• Evitar conversas nos elevadores

• Manter distância de no mínimo 1m entre as pessoas

Prestadores de serviço:

• Orientar condôminos a dispensar temporariamente diaristas e empregadas domésticas

• Suspender todas as obras, seja nos apartamentos, ou nas áreas externas do condomínio

Isolamento domiciliar:

• Divulgar aos moradores orientações sobre a necessidade de pessoas com sintomas respiratórios, permanecerem em isolamento domiciliar por 14 dias, contados da data de início dos sintomas

• Divulgar a importância de não fazer reuniões familiares, ou com amigos, além das pessoas que moram juntas.

Notificar condomínio:

• Deve-se notificar o condomínio caso haja suspeitas, ou casos confirmados no entre os condôminos.

• Caso haja confirmação de quadros de Covid-19 deve-se manter em sigilo a identidade da pessoa.

