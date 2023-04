Costelaria no Campo Belo participa da Restaurant Week 2023

Pensando em oferecer ainda mais vantagens para seus hóspedes, o Transamerica Executive Congonhas, está participando pela segunda vez do Restaurant Week, maior festival gastronômico do país. Como o hotel é próximo ao Aeroporto de Congonhas, essa também pode ser opção para quem faz escala ou mesmo para quem transita pela região de Moema.

Até o dia 30 de abril, o Berlin Costelaria, restaurante localizado no térreo, traz opções de menus fechados para o almoço e jantar. Fazem parte das sugestões para o almoço saladas, filé de costela com mandioca cremosa e arroz cremoso, filé de pescada com palmitos salteados e legumes ou espaguete à carbonara. Para o jantar, parmegiana de costela no bafo, costela bovina desfiada com cobertura de queijos e palmito ou espaguete. Como sobremesa, Banoffe ou Tiramisu.

Além do restaurante, o Transamerica Executive Congonhas oferece praticidade e conforto, com toda infraestrutura necessária para uma estadia confortável e tarifas exclusivas. As acomodações, com 25 m² cada, podem ser single, duplas ou triplas, perfeitas para famílias, seja nas férias ou finais de semana.

Todas são equipadas com estação de trabalho, frigobar, ar-condicionado, wi-fi e cofre individual. Também estão disponíveis serviços como room-service, estacionamento, lavanderia e sala de ginástica.

Serviço:

Berlin Costelaria – Transamerica Executive Congonhas

Rua Vieira de Morais, 1960 | Campo Belo – São Paulo/SP

reservas.tech@transamericagroup.com.br

(11) 5094-3377