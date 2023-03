Córrego Ipiranga terá nova etapa de obras no segundo trimestre

Na semana passada, depois dos episódios de alagamentos na região de Moema que chegaram a causar a morte de uma senhora de 88 anos, a Prefeitura prometeu desenvolver projeto para um piscinão na região e retomar as obras de readequação das bacias dos córregos das Éguas e Paraguai, em frente ao TCM, na Avenida Ascendino Reis, divisa entre Vila Clementino, Mirandópolis e Moema.

Agora, a Prefeitura também divulgou que está em execução um plano de prevenção contra enchentes com recursos empenhados em várias secretarias que totalizam R$ 3,2 bilhões de 2022 a 2023. Os recursos investidos somaram R$ 1,9 bilhão no ano passado, com previsão de execução de mais R$ 1,5 bilhão neste ano.

O plano municipal com diversas ações contempla o Caderno de Drenagem em parceria com a Universidade de São Paulo (USP), o Plano Preventivo de Chuvas de Verão, o mapeamento de risco geológico para remoção das famílias em áreas de risco, obras de drenagem, micro drenagem e contenção de encostas, além da construção de novos piscinões. A Prefeitura entregou 836 obras entre 2021 e 2022.

Os cadernos são estudos e mapeamentos de bacias hidrográficas para conhecer manchas de alagamentos, problemas e soluções encontradas nos terremos. Os relatórios são produzidos com a Fundação Centro Tecnológicos de Hidráulica (FCTH) da Universidade de São Paulo (USP). Até o final de fevereiro passado foram publicados 18 cadernos de bacias hidrográficas. Entre eles, há cadernos analisando a bacia do Água Espraiada, na região do Jabaquara, do Uberaba, na região de Moema/Vila Nova Conceição, e Sapateiro, localizado sob as vias da Vila Mariana e região do Ibirapuera.

Os estudos incluem caracterização do local com análise da geografia e hidrografia, como também uso e ocupação do solo, densidade demográfica e sistema viário. O levantamento permite análise das inundações da bacia, alternativas de solução, medidas de implantação dessas soluções ao longo dos anos, custo das ações necessárias, avaliação do índice de qualidade ambiental e o zoneamento proposto para as áreas sujeitas a inundações.

Os cadernos de drenagem podem ser acessados clicando aqui.

Piscinões

Estão previstas para o 2º trimestre de 2023, a conclusão das obras de canalização da Fase 4 do Córrego Ipiranga, Córrego Tanquinho e Córrego Aricanduva.

No Córrego Ipiranga, as obras de construção de piscinão foram iniciadas em agosto de 2017 e concluídas em janeiro de 2022 pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb). Os trabalhos receberam um investimento de R$ 138,1 milhões.

Três novos reservatórios foram construídos. Dois deles, localizados no entorno do Viaduto Aliomar Baleeiro, entraram em operação em dezembro de 2019 e, juntos, podem armazenar até 200 mil m³ de água, o equivalente a 80 piscinas olímpicas. Já o piscinão Lagoa Aliperti, localizado na Rua José Bento Ferreira, entrou em operação em dezembro de 2020 e pode armazenar até 110 mil m³ de água, o equivalente a 44 piscinas olímpicas.

Além dos piscinões, a SIURB executou também a implantação de 291 metros de novas galerias do Córrego Cacareco (finalizadas em janeiro de 2021); 135 metros do canal de ligação dos reservatórios com o Córrego Ipiranga (finalizado em janeiro de 2021); e 575 metros de um novo canal extravasor para o Córrego Ipiranga (finalizado em janeiro de 2022). Ao todo, as intervenções no sistema de drenagem geraram 224 empregos.

Outras etapas de Recuperação do Córrego Ipiranga preveem a recuperação do canal do córrego, entre a avenida Bosque da Saúde, Rua Marcelino Champagnat até o Rio Tamanduateí, a regularização, melhoria no sistema viário, a requalificação paisagística, além da readequação do canal do Córrego Ipiranga, na avenida Professor Abraão de Morais, entre as avenidas Fagundes Filho e Bosque da Saúde.

Plano de Drenagem

O Plano de Ações Prioritárias do Plano Diretor de Drenagem conta com 56 obras, em 26 subprefeituras. As obras devem resultar em uma redução de 30% na mancha de alagamento da cidade, e um aumento na capacidade de armazenamento de mais de 4.323 mil m³ com mais 38 reservatórios. Serão 13 mil metros de novas canalizações.

Existem 105 equipamentos de tele monitoramento (funcionamento do conjunto de motobombas ) e telemetria (medição do nível dos reservatórios e gases nos túneis) em todos os piscinões, pôlderes e túneis que possuem sistema de bombeamento.

As subprefeituras também instalaram 285 jardins de chuvas e demais soluções verdes (calçadas com poços de infiltração, vagas verdes e biovaletas) que filtram parte da água pluvial e evitam alagamentos. A meta é atingir 400 até o final de 2024.

A Subprefeitura de Vila Mariana é uma das campeãs na cidade em Jardins de Chuva.