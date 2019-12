Corredor polinizador terá novo plantio no domingo, 15/12

Um projeto realmente comunitário, daqueles que reúne moradores, ativistas, autoridades públicas… O Corredor Verde para Polinizadores foi criado na Vila Mariana em 2017, com o objetivo não só de enriquecer a vegetação existente nas redondezas, mas também de conscientizar sobre a importância das abelhas e outros pollinizadores e de envolver diferentes atores sociais da região.

No próximo domingo, dia 15, às 9h30, haverá mutirão de plantio e manutenção no Corredor Verde para Polinizadores (CVP), organizado pelos conselheiros do CADES e Agenda 2030 Vila Mariana e pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente.

O corredor abrange as calçadas da Rua Amâncio de Carvalho, Av. Conselheiro Rodrigues Alves e Av. Dr. Dante Pazzanese, numa extensão aproximada de 450 metros lineares nas proximidades do Instituto Biológico. No ano passado, ganhou 143 árvores no ano passado.

São palmeiras, árvores e arbustos, previamente mapeados e analisados para identificar os espaços disponíveis para a criação de um espaço seguro e adequado para os agentes polinizadores – essenciais para a produção de alimentos.

Quem quiser participar é só chegar! Leve sua ferramenta e luva (se tiver), sua caneca e um lanche para compartilhar. O encontro vai ser no Museu Do Instituto Biológico, Av. doutor Dante Pazzanese, 64, das 9h30 às 15h do domingo, 15 de dezembro.