Contra quarentena, museus virtuais surgem como alternativa cultural

Os Museus fazem parte do roteiro turístico de qualquer viajante que busca conhecer a história e a cultura de um determinado povo. Com o avanço da tecnologia, ficou mais fácil e acessível visitar diferentes lugares do mundo sem sair de casa, por isso, preparamos uma lista com 30 Museus e Instituições Culturais espalhados em diferentes regiões do mundo para você acessar de forma online, segura e gratuita.

Além dos Museus elencados abaixo, você também pode conhecer o Memorial da Educação Municipal (abre link externo), um espaço que visa preservar a memória da educação paulistana.

Confira a história e a cultura de 13 países, incluindo o Brasil, clicando nos links abaixo em destaque:

Brasil

Pinacoteca do Estado de São Paulo – São Paulo

Museu de Arte de São Paulo (MASP) – São Paulo

Museu da Casa de Portinari – São Paulo

Instituto Inhotim – Minas Gerais

Museu do Amanhã – Rio de Janeiro

Museu Oscar Niemeyer – Curitiba

Museu Virtual de Brasília – Distrito Federal

França

Museu do Louvre – Paris

Palácio de Versalhes – Paris

Museu d’Orsay – Paris

Estados Unidos

Museu de Arte Metropolitano (MET)– Nova York. Acesse as Coleções

Museu Nacional de História Natural – Nova York

Instituto de Arte – Chicago

Museu Nacional Aéreo Espacial – Washington

Museu de Arte Moderna (MoMA) – Nova York

México

Museu Nacional de Antropologia – Cidade do México

Museu Frida Kahlo– Cidade do México

Inglaterra

Museu Britânico – Londres

Itália

Capela Sistina – Roma

Galeria Uffizi – Florença

Holanda

Casa de Anne Frank – Amsterdam

Museu de Van Gogh – Amsterdam

Museu Rijksmuseum – Amsterdam

Grécia

Museu da Acrópole – Atenas

Israel

Museu do Holocausto Yad Vashem – Jerusalém

Japão

Museu de Arte Ohara – Kurashiki

Coreia do Sul

Museu Nacional de Arte Contemporânea e Moderna – Gwacheon

Rússia

Museu Hermitage – St. Petersburg

Espanha

Museu Pablo Picasso – Barcelona

Museu Reina Sofia – Madrid