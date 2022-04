Congonhas terá mais movimento

Moema, Vila Mariana, Vila Nova Conceição, Jardim Lusitânia, Jardim Cecy… Os moradores do entorno do Aeroporto de Congonhas estão se mobilizando por meio das associações de bairros para acompanhar e brigar judicialmente contra o aumento do tráfego que já vem acontecendo e deve se acentuar nos próximos meses.

Na sexta-feira passada, 25 de março, o Governo Federal entregou obras de melhoria no Aeroporto já antevendo o aumento da movimentação.

Uma das novidades é a ampliação da infraestrutura para permitir a operação internacional da aviação geral executiva em Congonhas, suspensas desde a década de 1980. Após receber R$ 2,5 milhões em investimentos, o terminal internacional da aviação executiva conta agora com instalações para a Polícia Federal, com escritório e salas de inspeção; alfândega da Receita Federal, incluindo área de catering e depósito de bens apreendidos; Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com salas de atendimento, higienização e confinamento.

O espaço dispõe ainda de lounge e instalações sanitárias para o conforto dos passageiros e o adequado desempenho das atividades.

“Congonhas se destaca pelas condições de acesso e agora oferece um serviço à altura das necessidades do setor empresarial e também das viagens de turismo a outros países”, acrescenta o superintendente da Infraero no aeroporto, Carlos Haroldo Novak.

Além disso, foram adquiridos novos equipamentos e houve, segundo o Governo Federal, renovação de estruturas que vão aumentar a segurança operacional do terminal aéreo e elevar o nível dos serviços prestados e permitir a retomada dos voos da aviação geral ao exterior.

A Latam já anunciou que neste mês de abril deve aumentar em 35% o número de voos que opera em Congonhas, mas os slots informados são ainda todos nacionais.

As associações de bairros entraram com recurso já aceito no Ministério Público Federal, com posterior Audiência Pública, realizada no TCU (Tribunal de Contas da União) para que seja feito um estudo mais aprofundado de impacto urbano e ambiental, bem como para que ações de mitigação de riscos sejam incorporados nos termos obrigatórios da licitação da concessão.

Congonhas deve passar por processo de concessão à iniciativa privada ainda esse ano e a empresa ou consórcio vencedor deverá administrar o aeroporto pelos próximos 30 anos.

As associações defendem que os ruídos, poluição e riscos de acidentes provoacados por Congonhas devem ser reduzidos a partir de regras bem claras e fiscalização por parte da população.

E estão reivindicando aos moradores da vizinhança, incomodados com o aumento já verificado de ruídos, que façam denúncias à Infraero.

Isto porque a empresa estatal, que é responsável atual pela administração de Congonhas e outros aeroportos do país, afirma que não tem registro de queixas.

A empresa informou, em reunião de Gerenciamento de Ruído Aeronáutico, que o registro das reclamações não corresponde às informações passadas pelas associações.

As denúncias de ruídos excessivos devem ser feitas no site da www.infraero.gov.br/fcraweb.