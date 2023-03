Congonhas ganha título de melhor aeroporto do Brasil

Prestes a completar 87 anos, o Aeroporto de Congonhas acaba de ganhar um presente. Foi considerado pelo World Airports Awards 2023, promovido pela empresa de consultoria britânica Skytrax, como o melhor do país.

A lista de dez melhores da América Latina tem Congonhas em quinto lugar. Do Brasil, ainda constam da lista Recife (sexto lugar), Brasília (sétimo lugar) e Belo Horizonte (nono lugar). Guarulhos não figura entre os dez melhores.

Congonhas é o mais movimentado aeroporto da Rede Infraero, que comemorou a escolha nas redes, citando que é também “um dos principais e mais charmosos do País.

A Infraero explica que a classificação é atribuída por pesquisa anual de satisfação dos clientes de aeroportos, realizada desde 1999 pela Skytrax em todo o mundo. “O prêmio, conhecido como o Oscar do setor aeroportuário, baseia-se nas avaliações dos clientes sobre o serviço aeroportuário e os padrões de qualidade das instalações em mais de 550 aeroportos”.

Outro que celebrou nas redes foi o Ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. “Estamos radiantes em compartilhar esta importante conquista! PARABÉNS, CONGONHAS!!! Parabenizo todo o corpo de funcionários de Congonhas, que vive intensamente o dia a dia do Aeroporto! Sem eles nada seria possível!!”, publicou.

História

Congonhas surgiu num descampado na antiga Villa de Santo Amaro, inaugurado em 12 de abril de 1936.

Para ampliar o Aeroporto nos anos seguintes à inauguração, foram desapropriadas áreas vizinhas na década de 1940. No final dessa década, chegaram a ser iniciadas as obras para construção de três pistas para pousos e decolagens, mas apenas a principal chegou a ser construída.

Dois acidentes marcaram a história de Congonhas e geraram fervorosos debates sobre a necessidade de reduzir o movimento. Em outubro de 1996, um fokker 100 da TAM caiu sobre casas no Jabaquara segundos após a decolagem, rumo ao Rio de Janeiro, matando 100 pessoas. Em 17 de julho de 2007, outro voo da Tam ultrapassou a pista de Congonhas e atingiu prédios na Av. Washington Luiz, ao pousar vindo de Porto Alegre, marcando cerca de duas centenas de pessoas.

Modernização

Recentemente, Congonhas, que é tombado como patrimônio histórico, passou por obras de ampliação da infraestrutura para permitir a operação internacional da aviação geral executiva, suspensa desde a década de 1980.

Após receber R$ 2,5 milhões em investimentos, o terminal internacional da aviação executiva conta agora com instalações para a Polícia Federal, com escritório e salas de inspeção; alfândega da Receita Federal, incluindo área de catering e depósito de bens apreendidos; Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com salas de atendimento, higienização e confinamento.

O espaço dispõe ainda de lounge e instalações sanitárias para o conforto dos passageiros e o adequado desempenho das atividades.