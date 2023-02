Confira o horário das Unidades de Saúde no Carnaval

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que, na segunda e terça-feira de Carnaval, 20 e 21 de fevereiro, e Quarta-Feira de Cinzas (22), com o ponto facultativo, estarão abertas as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, além dos Hospitais Municipais (HMs), Prontos-socorros Municipais (PSMs) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Na quarta-feira, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) atenderão a partir das 12h.

Vacinação

As campanhas de vacinação contra a Covid-19, poliomielite e multivacinação ocorrem normalmente no sábado (18), na segunda, terça e quarta-feira (20, 21 e 22) nas AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h. Na quarta, a partir das 12h, a vacinação ocorrerá também nas UBSs.

A imunização contra a Covid-19 está disponível para todas as faixas etárias a partir dos 6 meses. Para primeira dose de reforço, estão elegíveis pessoas acima de 5 anos, desde que tenham tomado a última dose do esquema vacinal há pelo menos quatro meses. Já a segunda dose de reforço da vacina está disponível para toda a população acima de 18 anos de idade que recebeu a primeira dose de reforço há pelo menos quatro meses, enquanto a terceira dose de reforço está disponível para pessoas com alto grau de imunossupressão com mais de 18 anos.

Na vacinação voltada ao público infantil, estão disponíveis imunizantes como tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), BCG, pentavalente, vacina inativada poliomielite (VIP), vacina oral poliomielite (VOP), pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, varicela, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, HPV e pneumo 23.

A campanha de vacinação contra a poliomielite é dirigida a crianças a partir de 1 ano até 4 anos e 11 meses de idade. O objetivo é imunizar com a vacina oral (VOP) as crianças que estejam com o esquema prioritário com a vacina inativada (VIP) completo, aumentando a cobertura vacinal.

Veja a seguir o que abre durante o ponto facultativo de Carnaval – dias 20, 21 e 22 (até o meio-dia):

• Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) – das 7h às 19h;

• AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas – das 7h às 19h;

• Hospitais Dia (HDs) 12 horas e 24 Horas;

• Hospitais Municipais (HMs);

• Prontos-socorros Municipais (PSMs);

• Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

• Centro de Atenção Psicossocial (Caps) III – apenas para demandas internas;

• Centros de Atenção Psicossocial (Caps) IV;

• Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192;

• Laboratório de Emergência Toxicológica (LET);

• Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue);

• Centro de Controle de Intoxicações (CCI).

Estarão em regime de plantão a Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ), a Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE) e a Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap).

Em relação aos hospitais veterinários públicos, as unidades leste, norte e sul abrirão normalmente na segunda e na quarta-feira (20 e 22), enquanto a unidade oeste permanecerá fechada nos três dias. .