Concurso premia memórias de SP

Com o objetivo de selecionar trabalhos artísticos que representem memórias dos moradores da cidade de São Paulo e dos frequentadores das ruas que fazem parte dela, a Prefeitura mantém abertas, até as 23h59 de 16 de outubro, as inscrições para a 2ª edição do Programa Memorabilia. Os primeiros colocados de cada região da cidade (Centro, Norte, Sul, Leste e Oeste) receberão um prêmio de R$ 2.000,00.

Podem ser enviados textos, fotografias, ilustrações ou pinturas digitalizadas por participantes de todas as idades, brasileiras ou estrangeiras. Menores devem ser representados por um responsável. Serão considerados vencedores os que atingirem pontuação máxima. Todos aqueles que alcançarem 80 pontos serão selecionados para publicação no Dicionário de Ruas, plataforma onde é possível encontrar as histórias dos nomes das vias da capital, suas denominações e outras informações relativas ao seu processo de loteamento.

O Programa Memorabilia (aquilo que é digno de memória), que teve sua primeira edição realizada em 2022, é um concurso de iniciativa do Arquivo Histórico Municipal (AHM), departamento vinculado à Secretaria Municipal de Cultura (SMC) da Prefeitura. Seu acervo é constituído das propostas selecionadas é publicado e difundido no Dicionário de Ruas.

Além de valorizar experiências e conhecimentos que vão além da produção acadêmica, a iniciativa tem o intuito de ampliar as informações do Dicionário de Ruas de maneira participativa, reunindo relatos sobre todos os locais da cidade que comuniquem, a partir da vivência da população, dados que possam enriquecer as informações obtidas na documentação oficial dos processos da administração pública.

O objetivo também é contribuir para a reparação da desigualdade de dados disponíveis valorizando, também, as histórias e memórias das zonas periféricas e menos favorecidas, promovendo a construção coletiva da memória urbana de São Paulo.

Serviço

– Em caso de dúvidas, os interessados podem enviar um e-mail para: memoriaurbana.ahm@prefeitura.sp.gov.br;

– Inscrições abertas até 16/10, por meio de formulário nesse link: tinyurl.com/3d689twk

O edital está disponível nesse link: tinyurl.com/59nbb7va