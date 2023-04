Concurso Comida di Buteco reune várias opções na Saúde e V. Mariana

Começou o Concurso Comida di Buteco edição 2023. Em São Paulo, são 114 butecos participantes. A organização do concurso lança aos participantes o desafio de trabalharem com uma temática para a criação dos petiscos. Essa edição trouxe um tema que remonta aos primórdios da história: Ervas e Especiarias. O tema escolhido faz parte dos caminhos da culinária ao redor do mundo! As ervas e especiarias são utilizadas nas cozinhas de todo o país, permitem apropriações regionais e possuem uma ampla variedade, permitindo que os butecos possam explorar e abusar da criatividade.

Para participar

Público e jurados visitam os estabelecimentos para votar em: atendimento, temperatura da bebida, higiene e petisco. O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total e dos jurados 50%.

A cada edição 20% dos butecos são desclassificados para o ano seguinte, gerando renovação e acirrando a competitividade.

A primeira etapa é regional onde a votação é feita pelo público e jurados da própria cidade. Depois de eleitos os campeões de cada circuito um outro corpo de jurados visita e avalia os campeões para que seja eleito então, o melhor buteco do Brasil. Em julho, numa festa realizada em São Paulo, é revelado o campeão nacional — o melhor buteco do Brasil.

Uma proposta legal é conferir os botecos próximos a sua casa e, assim, valorizar e estimular a economia local. Além disso, é mais fácil chegar a pé ou de transporte público, especialmente para quem quer curtir uma cervejinha ou drink, sem precisar dirigir.

Confira algumas sugestões na região de Vila Mariana e Saúde.

Esquina do Meninão (foto acima)

Concorre com o “Pastel do Meninão”, recheado com queijo da canastra e jambu, acompanhados de “ketchup” de goiabada apimentada.

Endereço:

Rua Monsenhor Manuel Vicente, 131 | Vila Mariana. Telefone: (11) 98696-6435

Bar do Miltinho

Concorre com a “Batata Rendada”, batata asterix frita no formato de renda no palito. Acompanha molho de chimichurri, molho de ostra, molho agridoce e molho romeu e julieta picante.

Endereço:

Rua Luís Góis, 14 | Mirandópolis. Telefone: (11) 94759-5173

Bar do Lopes

O petisco concorrente é o “Os Três Porquinhos”: Torresmos picados servidos com geleia de pimenta, maionese de alho com ervas e limão.

Endereço:

Rua Francisco Dias, 635 | Bosque da Saúde. Telefone: (11) 94298-3311

Barxaréu

Aqui, o petisco da vez é o Mestiço Barxaréu: Bolinho de carne seca com pimenta-biquinho, acompanha pimenta da casa.

Endereço:

Rua Joaquim Távora, 1150 | Vila Mariana. Telefone: (11) 5539-2444

Boteco do Murruga

O petisco que concorre pela casa é o “Porreiro Bom”: filé-mignon com bacon frito ao molho de tomates frescos coberto com queijo, manjericão e orégano. Acompanham batatas bolinha com alecrim e geleias de pimenta com manjericão, cúrcuma e canela.

Endereço:

Avenida Mascote, 80 | Vila Mascote. Telefone: (11) 96290-0205

Dom Espeto

Ali, o petisco oferecido e´o Isca do Dom, que traz Isca de frango empanada. Acompanha molho de azeitona.

Endereço:

Avenida Itaboraí, 891 | Bosque da Saúde. Telefone: (11) 95215-1272

No Ponto Bar & Grill

A casa concorre com o “Misturas da Dente”, que são Bolinhos de massa de grão-de-bico recheados com carne seca desfiada.

Endereço:

Rua Pereira Estéfano, 172 | Vila da Saúde. Telefones: (11) 99011-3879 / (11) 2774-2561

Zé Guatás

Nesse boteco, a pedida do concurso são os “Porpetones do Zé”, ou seja, Porpetones artesanais recheados com queijo muçarela.

Endereço:

Avenida Afonso Mariano Fagundes, 665 | Saúde. Telefone: (11) 94887-0754.

Cada boteco tem horário de funcionamento próprio, diversificado. Por isso, é bom dar uma ligada antes de ir curtir.