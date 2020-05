Comunidade Mauro recebeu doações de cestas e máscaras

Por um mês, integrantes da Horta Comunitária da Saúde se mobilizaram, engajaram mais moradores de bairros próximos e passaram a divulgar a compra e entrega de cestas básicas para a comunidade Mauro, ao final da Avenida José Maria Whitaker. A ação surgiu para contribuir com a comunidade mais carente e e situação de vulnerabilidade social, pensando em apoiar as famílias sem emprego ou renda durante a quarentena por conta do coronavírus.

“Não tínhamos ideia de que iriamos conseguir, mas com a ajuda de tod@s conseguimos atingir a meta em 3 semanas”, conta Sérgio Shigeeda.

Além das cestas básicas, o movimento arrecadou máscaras de proteção, comida agroecológica, logística, entre outras doações.

“No total, foram arrecadadas quase 10 toneladas de alimentos e 2 mil máscaras.

Projeto entrou em nova etapa, buscando doações para mais um mês.”

“A nossa vizinhança solidária, amigos de Plantios, Hortas e outros movimentos resultaram na arrecadação de quase 10 toneladas de alimentos e cerca de 2000 mascaras.

Houve ainda ajudas em logística, transporte, cadastro de moradores e divulgação – o jornal São Paulo Zona Sul e o jornal Pedaço da Vila divulgaram o projeto para conquistar mais apoiadores.

“A vizinhança aqui na Saúde mostrou se muito solidaria e uma força local incrível, como os amigos do nosso network. E ganhamos muitos novos amigos nessa campanha”, conta Sergio Shigeeda. “Na quarentena, estamos impedidos de plantar árvores, pois nosso norte é plantar sempre com a sociedade civil, todos juntos, Mas, acreditamos que estamos plantando pessoas com consciência solidária de que temos que olhar e ajudar o próximo e assim vencer essa crise juntos”, conclui o ativista que ainda pretende agradecer diretamente a cada pessoa que contribuiu, com alguma forma.

Ele ainda relata que foi elaborada uma lista com todas as cestas básicas compradas, elaborada pela empresa online que recebe os pedidos de doações e providencia a entrega na comunidade. A lista que é posteriormente assinada pelo morador que recebeu a doação, de forma a tornar todo o processo transparente e com garantia de resultados.

Uma nova campanha já foi lançada para garantir a continuidade das doações. Quem puder contribuir, com a aquisição de novas cestas, deve acessar o link bit.ly/2WQ3VUJ. “Vale ressaltar que o endereço de entrega das cestas doadas já está lá, mas o sistema do site pede o destinatário e endereço assim mesmo. Podem colocar a Rua Mauro 226, e o destinatário podem colocar Sergio Shigeeda”, explica.

Quem tiver alguma dúvida pode procurar e entrar em contato com o Sérgio nas redes sociais: facebook.com/sergio.shigeeda